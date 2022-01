Greifswald

In Anklam ist es am Montag während eines nicht angemeldeten Demozugs von Gegnern der Corona-Maßnahmen zu teils schweren Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmern und der Polizei gekommen. Bei dem Vorfall am Montagabend wurden zwei Beamte verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Die Demonstration von rund 400 Teilnehmern war nicht angemeldet, sodass die Polizei Auflagen wie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes machte und eine Route für den Zug vorgab.

Anfangs versammelte sich am frühen Montagabend eine Gruppe von rund 40 Personen auf dem Anklamer Markt. Die Polizei erließ Auflagen und gab diese – zusammen mit einer vorgeschriebenen Demoroute – bekannt. Rund 400 Menschen beteiligten sich dann an dem Aufzug. Gegen Ende der Demonstration eskalierte die Situation, nachdem es zu Unstimmigkeiten zwischen den Teilnehmern und der Polizei kam, wie ein Pressesprecher erklärte. Eine Gruppe von rund 100 Menschen habe daraufhin versucht gewalttätig, „zur Seite auszubrechen“, sagte der Sprecher. Als Sicherheitskräfte das verhindern wollten, sei ein Polizist geschlagen und ein weiterer bei einem Böllerwurf verletzt worden.

Polizei macht von Pfefferspray Gebrauch

Im Rahmen der wiederholten Auseinandersetzungen und Durchbruchversuche der Demonstrierenden habe die Polizei auch an zwei Orten Pfefferspray eingesetzt. Ein Video zeigt, wie die Polizei per Lautsprecherdurchsage darum bat, wieder auf die vorgegebene Strecke zu gehen. Nachdem die Demonstranten den Aufforderungen nicht nachgekommen sind, griffen die Beamten zum Pfefferspray.

Mehrere Videos, die seit Montagabend in mehreren sozialen Netzwerken kursieren, dokumentieren die Auseinandersetzung und die Angriffe auf die Polizei. Zwei dieser Aufnahmen ergeben zusammen ein Bild, wie die Beamten auf Höhe des Steintors versuchen, die Demoteilnehmer wieder auf die Straße zu bringen. Als diese nicht reagieren, nutzen die Polizisten ihr Pfefferspray.

Während der Vorfälle sind laut dem Sprecher auch Polizisten verletzt worden. Mehrere von ihnen wurden geschlagen. Ein Polizist wurde durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt, ein weiterer durch das Zünden von Pyrotechnik.

Mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufgegeben

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, nahm die Polizei die Personalien von mehreren Personen auf. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Verstößen gegen das Versammlungs- und Waffengesetz und wegen Landfriedensbruch erstattet.

In Vorpommern-Greifswald gab es allein sieben Protestveranstaltungen, wobei Anklam nach Greifswald (500) die größte Teilnehmerzahl verzeichnete. In Rostock konnte die Polizei dieses Mal weitgehend verhindern, dass sich die Demonstrationszüge aufteilten. Landesweit gingen am Montagabend rund 12 000 Menschen - meist friedlich - gegen eine mögliche Impfpflicht und die Corona-Politik auf die Straße.

Von Philipp Schulz/ DPA