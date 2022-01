Anklam

Sechs Babys sind vom 26. bis zum 31. Dezember in der Ameos Klinik Anklam geboren worden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember machte Hermine Charlotte Rieck ihren Eltern wohl das größte Geschenk. Sie erblickte um 23.50 Uhr das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt wog die Kleine 3060 Gramm bei einer Größe von 49 Zentimeter. Jetzt lebt sie in Rubkow/Bömitz.

Unter den Neuankömmlingen ist auch Marlen Fürstenau. Sie stieß am 27. Dezember 2021 um 6.40 Uhr ihren ersten Schrei aus. Sie wog 3170 Gramm und maß 49 Zentimeter. Zu Hause ist sie jetzt in Bartow.

Marlon Pinger kam am nächsten Morgen, dem 28. Dezember um 8.47 Uhr mit 3400 Gramm und 50 Zentimetern zur Welt. Er lebt jetzt in Schlatkow. Am gleichen Tag wurde auch Cleo Spranger aus Trassenheide geboren. Um 20.03 Uhr begrüßte sie mit 3520 Gramm und 53 Zentimetern ihre Eltern.

Am 30. Dezember erblickte auch Runa Kliewe in der Klinik das Licht der Welt. Um 21.03 Uhr stieß sie ihren ersten Schrei aus. Sie wog 3160 Gramm und war 49 Zentimetern groß. Wohnen tut sie jetzt in Bellin. Ben Uwe Böttcher aus Wolgast wollte nicht bis zum nächsten Jahr warten. Er kam noch am 31. Dezember 2021 um 21.17 Uhr mit 3360 Gramm und 50 Zentimetern zur Welt.

Wir wünschen allen frischgebackenen Familien eine schöne Kennlernzeit und allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben.

Von gh