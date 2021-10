Anklam

Die Stiftung für Friedensarbeit „Otto Lilienthal“ setzt neuerlich ein Zeichen, ihre inhaltliche Arbeit weiter zu intensivieren. Die im Herbst 2005 von Gründungsvater Prof. Stephan Tanneberger (1935–2018) ins Leben gerufene und kontinuierlich profilierte Instanz hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem Kinder und Jugendliche für Toleranz zu sensibilisieren.

„Uns liegt ganz besonders am Herzen, die Erkenntnis in die junge Generation zu tragen, dass der Frieden immer wieder gefährdet ist und neu erstritten werden muss“, erklärt Dr. Barbara Syrbe. Die linke Ex-Landrätin war lange Jahre als Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung aktiv und bemüht sich heute darum, an den Schulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald den Lernort Friedenszentrum bekannter und attraktiv für Projekttage zu machen.

In das damit angedeutete Spektrum von Aktivitäten – diese reichen von Kunstausstellungen über wissenschaftliche Foren bis zu Diskussionen mit Politikern – reiht sich im Herbst 2021 der kürzlich neu eröffnete Seminarraum ein; symbolisch eingeordnet zwischen den Weltfriedenstagen am 1. sowie 26. September. Seine Nutzung erweitert die Möglichkeiten, Veranstaltungen, Debatten und Führungen im Hause zu organisieren und Gästegruppen zu begrüßen. Ausgemachtes Ziel der Stiftung, nunmehr geführt vom Vorstandschef des Kuratoriums und Bürgermeister der Stadt Anklam, Michael Galander, ist es, dass sämtliche Schülerinnen und Schüler von Anklam und Umgebung mindestens einmal während ihrer Schulzeit diesen historischen Ort besuchen.

Video für Schulen: „Ungehorsam als Tugend“

Dabei behilflich sein soll ein neues Video, das dieser Tage vom Chef der Landeszentrale für Politische Bildung in MV, Jochen Schmidt, an die Stiftung übergeben wurde. Unter dem Titel „Ungehorsam als Tugend“ soll es an die Schulen ausgereicht werden und künftig vor allem dazu dienen, den einzig erhaltenen authentischen Ort in Deutschland, an dem die Schrecken und das Unrecht der Militärjustiz im Zweiten Weltkrieg im wahrsten Sinne des Wortes bis heute begriffen werden können, besser bekannt zu machen. Barbara Syrbe ist dafür gemeinsam mit Vertretern des DRK-Kreisverbandes häufig auf Tour, um an Schulen des gesamten Kreisgebiets das Wissen über die Vereinbarungen der Länder in der Genfer Konvention zu vermitteln.

„Durch die Hilfe weiterer Persönlichkeiten, der Stadt Anklam und des Landes kommen wir Schritt für Schritt voran“, berichtete Uwe Ulrich Schulz, Schatzmeister der Stiftung. Deren Leitung nimmt mit großer Genugtuung zur Kenntnis, dass die Stadtvertretung von Anklam kürzlich beschlossen hat, das Gebäude des Ex-Wehrmachtsgefängnisses zu kaufen. Nun ist der Leiter des Lilienthalmuseums, Dr. Peter Busse, durch den Bürgermeister damit beauftragt, gemeinsam mit der Stiftung eine Konzeption zu erstellen, die die Gedenkstätte in die kommunale Museumslandschaft einbindet. Weitere Unterstützung dabei hat unter anderem Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) signalisiert.

Betätigungsfeld für Historiker der Uni Greifswald

Wenn es nun auch noch gelänge, Historiker der Greifswalder Universität für die Lern- und Gedenkarbeit in Anklam im Sinne von weiterführender Forschungsarbeit zu begeistern, könnte ein neues Kapitel in der Chronik des Ortes von Schrecken und Unrecht aufgeschlagen werden. „Denn noch wissen wir leider nur sehr wenig über konkrete Schicksale einstiger Häftlinge“, berichtet Barbara Syrbe. Man profitiere dabei vor allem von Untersuchungen einer Gruppe von Anklamern aus den 1980er-Jahren, die sich mit Lebensläufen einiger verurteilter Wehrmachtsangehöriger befassten.

Zurzeit ist neben den wiederhergerichteten früheren Gefängniszellen auch eine spannende Ausstellung zu sehen. Sie umfasst reizvolle, farbenfrohe und detailreiche Durch-Glas-Fotografien der Wusterhusener Künstlerin Sabine Eckardt. Die Schau ist ein Hinweis darauf, dass die Stiftung auch die Verbindungen von Kunst zu Frieden und Schutz der Umwelt zu Frieden lebt.

Von Steffen Adler