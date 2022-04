Anklam

Drogenfahnder haben am Donnerstag in einer Wohnung in Anklam größere Mengen Marihuana und Bargeld entdeckt. Nach Polizeiangaben richtete sich die Durchsuchung gegen einen 57 Jahre alten Mann. Anlass war ein Gerichtsprozess vor einem Jahr, bei dem der Verdächtige ins Visier der Ermittler geriet.

Die Hausdurchsuchung bestätigte den Verdacht. Die Beamten fanden in der Wohnung des Mannes unter anderem mehrere hundert Gramm Marihuana, mehr als 800 Euro Bargeld und eine Feinwaage. Solche Geräte dienen Drogenhändeln zum genauen Abwiegen von Rauschgift.

Die Gegenstände wurden konfisziert und werden nun von der Spurensicherung der Kriminalpolizei eingehend geprüft.

Von Sebastian Drewelow