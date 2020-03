Anklam: Streugutkasten bremst Intercity aus

Anklam

Am Montagabend überfuhr am Bahnhof Anklam ein aus Richtung Berlin kommender Intercity einen im Gleisbett abgestellten Streugutkasten. Trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung konnte der Lokführer den Zusammenstoß mit dem Kasten nicht verhindern. Glücklicherweise verletzte sich keiner der zehn sich im Zug befindlichen Reisenden. Sie konnten ihre Reise in einem Regionalexpress fortsetzen.

Da sich der Streugutkasten unter einem Triebwagen verklemmt hatte, kam die Freiwillige Feuerwehr aus Anklam zum Einsatz. Es kam zu Zugverspätungen in Richtung Stralsund für drei Züge mit insgesamt 108 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Telefonnummer 03973 2047- 0 entgegengenommen.

Von Cornelia Meerkatz