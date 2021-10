Greifswald/Anklam

In der Unimedizin Greifswald und der Ameos Klinik in Anklam erblicken jede Woche mehrere Babys das Licht der Welt. Vom 11. Oktober bis zum 17. Oktober wurden in der Uniklinik Greifswald 15 Kinder geboren. Sieben Mädchen und acht Jungen haben in der Hansestadt ihre Eltern stolz gemacht. Auch in der Ameos Klinik in Anklam sind einige Babys auf die Welt gekommen, wir stellen vier von ihnen vor.

Pünktlich am Montagmorgen, dem 11. Oktober um 8.34 Uhr, ist der kleine Oskar Emil Weiß aus Altwarp geboren. Oskar kam mit 3740 Gramm und 51 Zentimetern in der Ameos Klinik auf die Welt.

Am Donnerstag haben sich in Anklam gleich zwei Babys auf den Weg gemacht. Den Anfang hat der kleine Noah Neumann gemacht. Er wurde am 14. Oktober um 8.21 Uhr mit 3600 Gramm und 52 Zentimetern geboren. Sein Babybettchen steht von nun an bei seiner Familie in Friedland.

Am Abend kam noch ein zweiter kleiner Junge zur Welt. Hugo Hengstler ist um 21.27 Uhr mit ebenfalls 52 Zentimetern und 3520 Gramm auf die Welt gekommen. Er lebt mit seiner Familie in Loddin.

Am Freitagmorgen konnte noch eine Familie aus Rossin ihr Baby in Empfang nehmen. Bruno Seifert wurde am 15. Oktober um 18.17 Uhr geboren. Er kam mit 4840 Gramm und 55 Zentimetern auf die Welt.

Wir gratulieren allen frischgebackenen Eltern herzlich, wünschen eine schöne Kennlernzeit mit dem Neugeborenen und allen Babys einen guten Start ins Leben. Wir gratulieren auch allen Eltern, die nicht genannt werden wollen.

Von OZ