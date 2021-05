Anklam

16 Babys haben in der vergangenen Woche in der Unimedizin Greifswald das Licht der Welt erblickt. Davon waren elf Mädchen und fünf Jungen. Auch ein Zwillingspaar hat am Mittwoch seine Eltern glücklich gemacht.

In der Ameos Klinik Anklam sind von Samstag, den 15. Mai bis Freitag, den 21. Mai insgesamt 13 Babys geboren worden. Den Anfang hat die kleine Lynn Jolina Schmietendorf aus Rieth gemacht, die am 15. Mai um 9.34 Uhr zur Welt kam. Sie wog 4280 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Ebenfalls in Rieth zu Hause ist jetzt der kleine Tim Wieck. Er kam am Donnerstag, den 20. Mai um 10.16 Uhr zur Welt und wog 3480 Gramm bei einer Größte von 52 Zentimeter.

Zuwachs für Ducherow, Ahlbeck und Friedland

Das leichteste Baby, das in der Klinik in Anklam geboren wurde, war die kleine Lou Sophia Erdmann aus Ducherow. Sie war ein Montagskind und kam am 17. Mai um 6.28 Uhr mit einem Gewicht von 2970 Gramm und einer Größe von 50 Zentimeter zur Welt.

Ebenfalls ins Buch der Geburten trägt sich der 52 Zentimeter große Anton Evdokimov aus Friedland. Er wurde ebenfalls am Montag, den 17. Mai zur Welt um 14.54 Uhr geboren und wog 3520 Gramm.

Alle geborenen Babys finden Sie auch in unserer Bildergalerie:

Seinen ersten Schrei gab Matteo Blunk aus Pudagla am gleichen Tag um 23.15 Uhr von sich. Er brachte 4480 Gramm auf die Waage und maß 56 Zentimeter. Über die Geburt ihres Sohnes konnten sich die Eltern von Mathilda Margarete Banko am 20. Mai um 22 Uhr freuen. Die kleine Ahlbeckerin wog 3410 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Auch die kleine Laura Isabell Stapf erblickte vergangene Woche das Licht der Welt und erfreute ihre Eltern am Freitag, den 21. Mai um 9.03 Uhr. Sie wog 3270 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Zu Hause ist sie jetzt in Boldekow.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ