Greifswald/Anklam

14 neue Erdenbürger meldet die Universitäts-Frauenklinik in Greifswald für die Woche vom 27. Juli bis 2. August. Am 27. Juli kam hier der kleine Markus zur Welt, Um 21.10 Uhr war der Junge da, 2856 Gramm (g) schwer und 49 Zentimeter (cm) groß. Markus wächst in Greifswald auf.

Am 30. Juli erblickte Pola Stachowiak um 5.10 Uhr das Licht der Welt (4000 g und 52 cm). Zuhause ist Pola in Greifswald.

In Templin stieß man am 31. Juli auf die Ankunft von Alva an. Um 1.07 Uhr wurde das Kind in Greifswald geboren, 3460 g schwer und 52 cm groß.

Acht Geburten hat das Ameos Klinikum in der Peenestadt Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) aus den vergangenen Tagen gemeldet. Den Anfang machte hier Ella Meyer am 25. Juli um 7.47 Uhr. 4150 g brachte das Mädchen bei ihrer Geburt auf die Waage. Sie war 52 cm groß. Zuhause ist Ella in Panketal.

Zweimal Nachwuchsfreuden in Ueckermünde

Ebenfalls am 25. Juli, um 14.04 Uhr, wurde Carl Fichtner geboren (2980 g und 49 cm). Carl wächst in Ueckermünde auf.

In Ueckermünde freute man sich auch über die Geburt von Liliya Usolcer. Am 29. Juli um 10 Uhr wurde das Baby (3680 g und 52 cm) im Anklamer Kreißsaal begrüßt.

Elternglück auch in Thüringen

Im thüringischen Tambach-Dietharz stieß man am 26. Juli auf die Ankunft von Lilly Mera Rößner an. Um 14.49 Uhr wurde das Mädchen in Anklam geboren. Es wog 3060 g und war 49 cm groß.

Am 27. Juli hieß es um 14.39 Uhr „Hallo Baby“ für Lucy Gohl. Das Mädchen (4010 g und 54 cm) ist in Ferdinandshof zuhause.

Johann Blumhagen erblickte am 28. Juli um 3.29 Uhr das Licht der Welt. Der kleine Johann war 3280 g schwer und 50 cm groß. Daheim ist er in Friedland.

Zwei neue Einwohner für Anklam

Für die nun jüngsten Einwohner von Anklam, Alexander Kaus und Kiyani Ahmadi, war es in den letzten Julitagen soweit. Alexander kam am 29. Juli um 20.05 Uhr zur Welt (2640 g und 48 cm). Am 31. Juli folgte Kiyani um 7.45 Uhr mit einem Gewicht von 3140 g und einer Größe von 49 cm.

OZ