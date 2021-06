Anklamer Fabrik will ab 2023 auch Biozucker produzieren

Trantow/Anklam

Die Zuckerfabrik Anklam bereitet die Produktion auch von Öko-Zucker vor. „In der Rübenkampagne 2023 wollen wir in unserem Betrieb erstmals Bio-Zuckerrüben verarbeiten“, kündigte Sabine Kromwijk an, die in der Fabrik für die Lieferverträge für Bio-Rüben verantwortlich ist. Um effektiv produzieren zu können, müsse in der Region der ökologische Zuckerrübenanbau auf mindestens 2000 Hektar Fläche erfolgen.

Aktuell befinden sich Bio-Rüben auf 236 Hektar im Testanbau. Auf einem Acker zwischen Passow und Trantow nordwestlich von Anklam werden verschiedene neuartige Technologien getestet, um nachhaltigen Anbau zu ermöglichen. Der Knackpunkt ist die Unkrautbekämpfung, die bei den Bio-Rüben ausschließlich auf mechanischem Wege vonstatten gehen muss, so dass auf den Einsatz von Herbizid verzichtet werden kann.

Die Wertschöpfungskette agiert gemeinsam

Bei dem Feldversuch nahe Trantow arbeiten der niedersächsische Saatgutzüchter KWS, mutige hiesige Landwirte und die Zuckerfabrik Anklam zusammen, die seit 2009 Teil des niederländischen Konzerns Royal Consul U.A. ist. Die Zuckerfabrik stellte unterschiedliche moderne Agrartechnik zur Verfügung, darunter auch zwei Roboter, die in der Lage sind, die mit zertifiziertem Ökosaatgut angelegten Rübenkulturen autonom zu bewirtschaften.

Ebenfalls auf dem Rübenacker bei Trantow im Test ist dieser von der Firma Farming Revolution als Prototyp entwickelte Hackroboter, dessen Kameratechnik Nutzpflanzen von Unkraut unterscheiden kann. Quelle: Tom Schröter

Am Mittwoch nahmen Bauern, Lokalpolitiker und Pressevertreter auf Einladung des Vereins Greifswalder Agrarinitiative den Versuchsrübenacker nahe Trantow in Augenschein und ließen sich die technischen Neuheiten vorführen, welche die händische Hackarbeit gänzlich ersetzen sollen. Für ein gutes Gedeihen der Rübenpflanzen ist die Unkrautbeseitigung enorm wichtig. Zudem ist die Zuckerfabrik auf eine möglichst unkrautfreie Anlieferung der geernteten Rüben angewiesen, da ansonsten der Verarbeitungsprozess erheblich beeinträchtigt wird.

Dank der Hackroboter soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln künftig entfallen. „Unser mit Solarstrom betriebenes Gerät von der Firma Farmdruid aus Dänemark kann sowohl das Aussäen als auch das Hacken in sechs Reihen selbstständig übernehmen. Bis zu 20 Hektar können mit einem Gerät bewirtschaftet werden“, erläuterte Hans-Christian Andresen, der die etwa 75.000 Euro teuren Roboter in Norddeutschland vertreibt. Beim Säen speichere die Technik die Position jeder einzelnen Rübenpille, so dass gemäß diesem Raster später auch die Unkrautbeseitigung mittels spezieller Messerschalen erfolgt – und zwar sowohl in den Reihen als auch zwischen den einzelnen Pflanzen.

„Alles, was nicht Rübe ist, fliegt raus.“

Der auf dem benachbarten Acker eingesetzte Prototyp eines Hackroboters des Entwicklers Farming Revolution arbeitet ähnlich, funktioniert aber nach einem anderen Prinzip. „Zwei mit lernfähiger Software ausgestattete Spezialkameras erfassen die Pflanzen und können schon ab dem Kleinblattstadium zwischen Rübe und Unkraut genau unterscheiden“, erläuterte Fachmann Max Wilhelm. „Und alles, was nicht Rübe ist, fliegt raus.“ Ebenso interessiert wie erstaunt verfolgten die Gäste, wie Messerschalen und Hackrotor Melde und anderes Beikraut entwurzelten. Wenn auch nicht sämtliches Unkraut beseitigt wurde und einige wenige Rübenpflanzen bei der Prozedur Schaden nahmen, arbeiteten beide Roboter dennoch recht gründlich.

„Aktuell haben wir auf 236 Hektar Bio-Rüben im Testanbau“, berichtete Sabine Kromwijk von der Anklamer Zuckerfabrik. Quelle: Tom Schröter

Setzt auf ökologischen Landbau: Landwirt Carsten Stegelmann von der Trantower Agrar GmbH & Co KG. Quelle: Tom Schröter

Landwirt Carsten Stegelmann von der Trantower Agrar GmbH & Co KG ließ auch moderne konventionelle Technik auffahren. Die elf Meter breite Hacktechnik, die der Schlepper hinter sich her zog und mit der täglich bis zu 70 Hektar Acker bearbeitet werden können, verfügt ebenfalls über Messerschalen, die allerdings nur in den Reihen das Unkraut beseitigen. „Um auch das Beikraut zwischen den einzelnen Rübenpflanzen zu bekämpfen, wird hier mittels einer Düse punktuell Herbizid gespritzt. Aber diese Technik reduziert den Herbizid-Einsatz schon um 60 Prozent“, verdeutlichte Stegelmann.

Auch diese moderne konventionelle Rübenhackmaschine wurde vorgeführt. Dank dieser Technik, so hieß es, könne der Herbizid-Einsatz um 60 Prozent verringert werden. Quelle: Tom Schröter

Der Landwirt ließ keinen Zweifel daran, dass ökologischer Landbau seinen Preis habe und längst nicht so ertragreich sei wie die herkömmliche Landwirtschaft: „Während wir im konventionellen Rübenanbau 700 bis 750 Dezitonnen pro Hektar ernten, sind es im Ökolandbau nur 280 Dezitonnen pro Hektar.“ Dennoch würden im letzteren Fall die Böden und das Grundwasser geschont und nachfolgenden Generationen fruchtbare Äcker hinterlassen.

„Es gibt Abnehmer für Bio-Zucker in der Region.“

„Wir sehen im Biozuckermarkt für uns eine große Chance“, informierte Sabine Kromwijk von der Anklamer Zuckerfabrik, die Landwirten Mut macht, sich für den Anbau von Bio-Rüben zu entscheiden. Zu erreichen ist sie unter Telefon 0 39 71/25 41 86. „Es gibt Abnehmer für Biozucker auch in unserer Region, wie zum Beispiel Hersteller von Marmeladen“, so Kromwijk. Die Vermarktung dieses Ökoprodukts stehe noch ganz am Anfang und werde trotz des vergleichsweise hohen Verkaufspreises künftig stark an Akzeptanz gewinnen. Landrat Michael Sack, der auch zu den Besuchern der „Feld-Begegnung“ zählte, hakte hier ein. Ökologische Landwirtschaft sei nur zu begrüßen. Aber: „Am Ende bin ich gespannt, ob die Verbraucher das auch honorieren und bereit sind, den höheren Preis zu zahlen.“

Von Tom Schröter