Anklam

Fast alles muss raus! Im Anklamer Theaterfundus hat das große Aufräumen und Aussortieren begonnen. Und was da so alles zutage gefördert wird ...

„Das ist Rosinante“, stellt der technische Leiter der Vorpommerschen Landesbühne, Hans-Jürgen Engel, das pferdeähnliche Metallgestell vor. Da saßen Rainer Karsitz als Don Quichotte, Ralf Mauermann als Kneipenwirt und für einen Kurzauftritt im „Peene brennt“-Spektakel auch Patrick Dahlemann (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, drauf. „Hier ist Frau Holles Backofen und das riesige Weinglas gehört zum ‚Weißen Rössl‘, das 2003 in Theaterzelt ‚Chapeau Rouge‘ mit Alfred Müller in der Hauptrolle gespielt wurde“, erinnert sich Engel.

Der samtige Thron hat keine Chance

Die künstlichen Hecken sind aus „Charleys Tante“ und fanden später mehrmals Wiederverwendung, unter anderem als Sichtschutz bei verschiedenen Open Airs. Eine Reihe Herde gehörte zum Stück „Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd“. Im Angebot sind auch zwei verschiedene zerbrochene Krüge für zwei unterschiedliche Inszenierungen des Kleist-Klassikers „Der zerbrochene Krug“. Ebenfalls ausrangiert wird ein samtig roter Thron – mehrere Könige und Prinzessinnen haben schon darauf gethront oder gelümmelt, je nach Verfassung. Oder ein Tresen, der mit einem frischen Anstrich von einer Silvesterproduktion in die nächste wechselte – mehrfache Nutzung der Dinge ist im Theater oft angesagt.

Eine Standuhr, ein riesiges Glas und Schneewittchens Sarg fanden schon auf der Bühne Verwendung. Quelle: Claudia Winter

Der Fundus der Vorpommerschen Landesbühne bietet aber nicht nur eine Menge an Ausstattungsstücken, sondern auch jede Menge Geschichten. Hans-Jürgen Engel, der technische Leiter der Landesbühne, ist seit 30 Jahren am Theater und scheint mit jedem Stück irgendwie verbunden zu sein. Auch mit den zig Spielautomaten, Stühlen, Tischen, Sesseln, die nie im Scheinwerferlicht standen. Auf weit über 10 000 Teile schätzt Engel den Fundus, einschließlich dazugehöriger Wände und Türen, die allesamt mal herrschaftliche Zimmer, Arztpraxen, Wohnzimmer etc. waren. Dazu noch Tausende Requisiten wie Handys, Telefone, Tassen, Teller, Taschen, Schirme und ein Meer an Kunstblumen.

Alles wurde aufgehoben

Das alles lagert auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Waagenbau in Anklam und in dessen abgewrackten Gebäuden – und muss jetzt raus. Denn auf diesem Gelände soll ein neues Einkaufszentrum entstehen. Dem Theater war das Areal 2003 von der Stadt zur Nutzung überlassen worden. Eine sehr bequeme Angelegenheit, denn das Theater liegt direkt gegenüber. Bequem auch deshalb, weil es schier unendlichen Platz bot. Motto: Alles rein – man kann es vielleicht nochmal brauchen. Dazu kam noch manch gut gemeinte Spende von Theaterfreunden.

Doch nun muss bis Ende September alles raus. Zeit für Tabalu rasa. Das heißt sichten, abwägen und dann Sperrmüll oder Umzug in den zweiten, wesentlich kleineren Fundus auf ein anderes Gelände in Anklam – ins Gebäude der Theaterscheune und in das Nebenhaus.

Vom Bestand bleibt ein Zehntel

Viele Theatertechniker sind derzeit damit beschäftigt, den Fundus zu entrümpeln. Was bleibt? Ein Zehntel vom jetzigen Bestand, meint Hans-Jürgen Engel. Das klingt sportlich – zumal auch viele Geschichten an jedem einzelnen Stück hängen. Aber viele Stücke sind eben durch die lange Gebrauchszeit auch einfach nur noch Schrott.

Auf der Bleibenliste stehen auf jeden Fall Rosinante und der Sarg von Schneewittchen – Märchen gehen immer, auch Schreibtische aus der DDR-Zeit werden noch gebraucht, denn die sind schwer wiederzubeschaffen. Und natürlich der Tisch von der ersten Inszenierung des Lilienthal-Stücks „Moderne Raubritter“ aus dem Jahr 1991, der ist noch massiv – und und und ...

Von Claudia Winter