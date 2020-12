Anlagenbauer in Wusterhusen investiert in moderne Roboterschweißanlage

Wusterhusen

Die HAB Hallen- und Anlagenbau GmbH im vorpommerschen Wusterhusen bei Greifswald hat eine hochmoderne Roboterschweißanlage in Betrieb genommen. Das Unternehmen investierte mehr als 500 000 Euro in das vollautomatische Schweißcenter, das in der neuen Produktionshalle der Firma installiert wurde. „Die Anlage zählt zu den Kernvorhaben unseres jüngsten Investitionsprogramms“, sagt HAB-Geschäftsführer Andreas Pörsch.

„Der Schweißroboter und weitere hochleistungsfähige Maschinen, die wir in den zurückliegenden Monaten angeschafft haben, versetzen uns in die Lage, das Produktionsportfolio von HAB deutlich zu erweitern.“

Anzeige

Roboter schweißt präziser und fast doppelt so schnell wie per Hand

Die neue Roboterschweißanlage verfügt über zwei Schweißzellen mit je einem sechs mal drei Meter großen Arbeitsbereich für den Roboter. Mehrere Positioniertische ermöglichen das Schweißen an Stahlkonstruktionen in jeweils bestmöglicher Lage. Zudem ist der Roboter für das Tandemschweißverfahren ausgelegt. Dabei werden zwei Drähte zeitgleich in ein Schweißbad geführt, was eine größere Abschmelzleistung bedeutet. „Der Schweißroboter kann gegenüber dem manuellen Schweißprozess die entsprechenden Arbeiten fast doppelt schnell ausführen“, erklärt Fertigungsleiter Matthias Brock. Zudem werde eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit in der Qualität der Schweißnähte erreicht.

Lesen Sie auch: Rolf Elgeti investiert in Greifswald: Domcenter wird für knapp eine Million Euro umgebaut

Durch die verschiedenen Positioniermöglichkeiten ist der Roboter universell einsetzbar, was eine große Produktvielfalt eröffnet. Im Vorfeld der Inbetriebnahme wurden mehrere HAB-Mitarbeiter extra für die Bedienung und Programmierung der computergesteuerten Technik geschult. Leiter des Schweißcenters ist der 24-jährige Metallbauer Dennis Breitenfeldt, diesjähriger Bundessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks.

70 Mitarbeiter im Spezialbetrieb beschäftigt

Insgesamt investierte das familiengeführte Unternehmen zuletzt 6,4 Millionen Euro in neue Hallen und Gebäude sowie flexible und sehr produktive Bearbeitungstechnik. Dadurch konnte HAB sein Geschäftsfeld ausweiten. Neben dem traditionellen Industrie- und Gewerbebau gehören der Anlagen- und Maschinenbau dazu. In Wusterhusen entstehen beispielsweise innovative Erzeugnisse im touristischen Anlagenbau, darunter Wildwasser- und Achterbahnen für Kunden weltweit. Der mittelständische Spezialbetrieb ist außerdem Zulieferer für Liebherr-Hafenmobilkrane und für Gabelstapler von Still.

Gegenwärtig beschäftigt die HAB mehr als 70 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von 13 Millionen Euro.

Von OZ