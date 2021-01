Anlagenbauer in Wusterhusen liefert Stahlkonstruktion für weltweit erstes 360°-LED-Kino

Wusterhusen

In Vorpommern werden Bauelemente für eine Weltneuheit gefertigt: Der Hallen- und Anlagenbauspezialist HAB in Wusterhusen ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) produziert und liefert die Stahlkonstruktion für einen spektakulären Kino-Neubau, dem „Dome Ride Theater“. Bei handelt es sich um das weltweit erste 360°-LED-Kino, das derzeit in Abu Dhabi ( Vereinigte Arabische Emirate) errichtet wird.

Stahlkorsett für 19-Meter-Kinokugel stammt aus Wusterhusen

Der Anlagenbauspezialist in Wusterhusen fertigt die Stahlkonstruktion für die Kinokugel des spektakulären Projektes in der arabischen Metropole. Zu Jahresbeginn hat HAB bereits die zweite Charge von Baukomponenten ausgeliefert. Auftraggeber ist die Firma Intamin, eine schweizerisch-liechtensteinische Unternehmensgruppe, die zu den Marktführerin im Bereich der Entwicklung und Produktion von Freizeitanlagen und Transportsystemen gehört. Sie hat Kino-Projekt auch konstruiert. „Mit dem kugelförmigen Stahlkonstrukt für das LED-Kino haben wir ein weiteres anspruchsvolles Projekt für Intamin verwirklicht“, hebt HAB-Geschäftsführer Andreas Pörsch hervor. Seit Jahren arbeitet die Wusterhusener Firma im touristischen Anlagenbau eng mit Projektgesellschaften wie Intamin zusammen. So lieferte der Hallen- und Anlagenbauspezialist aus Wusterhusen unter anderem bereits Stahltragwerke für Wildwasser-Bahnanlagen und Achterbahnen in Südkorea, Dänemark und München.

Erst im Dezember nahm HAB ein hochmodernes Schweißcenter in betrieb, in das die Firma mehr als eine halbe Million Euro investierte. Quelle: Holger Martens

80 Baugruppen und 2000 Elemente für Weltneuheit gefertigt

Die Kinokugel des „Dome Ride Theaters“ in Abu Dhabi misst im Durchmesser 19 Meter und ist im Innenraum komplett mit LED-Paneelen ausgekleidet. Auf einem sich drehenden und bis zu 60 Gard neigbaren Zuschauerring, vergleichbar mit Fahrattraktionen in Vergnügungsparks, finden 80 Besucher Platz. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht den Zuschauernein 4D-Seherlebnis, das durch Spezialeffekte wie vibrierende Sitze, Dufteinströmungen und Laserstrahlen ergänzt wird. „Die Zuschauer sitzen mittendrin“, sagt HAB-Projektleiter Bernd Koetzing. Im Unternehmen wurden rund 80 Baugruppen gefertigt, die zur Kinokugel zusammengefügt werden. Dazu kommen rund 2000 kleinere Elemente. „Die geforderte Präzision und Qualität gewährleisten wir mit unseren Fachkräften und modernen Bearbeitungscentern“, so Koetzing. Erst im vergangenen Jahr investierte die Firma, die über 70 Mitarbeiter beschäftigt, mehr als 500 000 Euro in eine hochmoderne Roboterschweißanlage, die im Dezember in Betrieb genommen wurde.

Auch am höchsten Riesenrad Europas beteiligt

Eine „Visitenkarte“ seines Know-how gibt HAB in einem weiteren Projekt der Superlative ab. Für ein Riesenrad in Moskau – mit 138 Metern das höchste Europas – lieferte der Wusterhusener Anlagenbauspezialist im Dezember diverse Bauteile. Aus diesen Elementen entstehen die Reparatur- und Wartungsplattformen und das Plateau, über das die Fahrgäste die Gondeln besteigen.

