Trotz der gestrigen Ansprache der Bundeskanzlerin, in der sie die derzeitige Situation erklärte und an die Bürger appellierte, die Ausbreitung des Virus zu stoppen, war die Greifswalder Innenstadt am Donnerstagvormittag voller Menschen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt: Nehmen die Greifswalder die Situation nicht ernst?