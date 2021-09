Anspruch auf Hortplatz: Schafft Greifswald den Bedarf zu decken?

Greifswald

Bis August 2029 soll jedes Grundschulkind einen Anspruch auf ganztägige Betreuung erhalten. So hat es das Bundesbildungsministerium beschlossen. Das bedeutet, dass auch Viertklässler der kommunalen Grundschulen einen Hortplatz erhalten sollen. „Das wird für uns herausfordernd“, sagt Ariane Morawin, stellvertretende Betriebsleiterin des städtischen Eigenbetriebes „Hansekinder“.

Dieses Jahr habe der Eigenbetrieb den Bedarf an Hortplätzen decken können. „Wie sich das im nächsten Jahr abzeichnen wird, steht auf einem anderen Blatt Papier“, sagt Morawin. Brenzlig für die Eltern sei es beim Hort Abenteuerland der Käthe-Kollwitz-Schule gewesen. 280 Betreuungsplätze stehen dort derzeit zur Verfügung. Nur ein Platz blieb unbesetzt.

Zusätzlicher Hort für Viertklässler an der Nexöschule

„Wir waren im Gespräch mit dem Landkreis, inwiefern es möglich ist, gegebenenfalls mit der Schule zusammen in eine Doppelnutzung zu gehen, weil sich der Bedarf noch drastischer abzeichnete. Wir dachten, wir müssen in Richtung 290 Kinder oder mehr gehen, weil kurzfristig noch weitere Klassen hingekommen sind. Aber zum Glück konnten wir alle Kinder unterbringen“, blickt die stellvertretende Leiterin zurück.

An der Krullschule verfügt der Hort über 212 Plätze. Auch hier wurde es knapp. Denn nur fünf Plätze sind nicht belegt. Beim Hort Kunterbunt der Nexöschule stehen 224 Plätze zur Verfügung – jedoch nur für die ersten bis dritten Klassen. Seit August dieses Jahres gibt es nun einen zusätzlichen Hort für die Viertklässler.

„Dieser ist in der Schule integriert. Wir haben eine Doppelraumnutzung mit der Schule vereinbart. Dort haben wir eine Betriebserlaubnis von maximal 74 Kindern“, erklärt Morawin. Mittlerweile würden jedoch nicht mehr alle Eltern auf einen Hortplatz für die Viertklässler bestehen. „Wir haben gemerkt, dass Corona die jetzigen Viertklässler sehr selbstständig gemacht hat. Das wird uns auch von einigen Eltern berichtet.“

Gesetzliche Rahmenbedingungen für Hort müssen erfüllt sein

Generell gebe es zu wenige Schulplätze. Daraus werde sich in den nächsten Jahren auch ein Mangel an Hortplätzen ergeben, sagt Morawin. Die Frage sei, inwiefern alle zukünftigen Erstklässler im Laufe der Jahre untergebracht werden können, bis das neue Schulzentrum entsteht. „Grundsätzlich geht es darum, welche Kapazitäten man hat und ob man noch andere Räume gemeinsam mit den Schulen belegen kann. Das entscheidet das Jugendamt im Rahmen der Betriebserlaubnis.“

Der Eigenbetrieb sei daher immer im engen Austausch mit dem Jugendamt. So gern der Eigenbetrieb die Kapazitäten erhöhen möchte, müssen jedoch die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllt sein. „Das bedarf auch einer guten Planung, um dem Betreuungsschlüssel – ein Erzieher und 22 Kinder – gerecht zu werden“, so die stellvertretende Leiterin weiter.

Montessorischule: Alle Hortplätze sind abgedeckt

Der Rechtsanspruch auf einen Hortplatz wird zunächst ab 2025 für die erste Klassenstufe eingeführt. In den Folgejahren wird er um jeweils eine Klassestufe erweitert. Damit wird ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung haben. Eine erste Abhilfe in Greifswald wird die geplante Grundschule mit Hort in der Stadtrandsiedlung schaffen. Die Eröffnung ist für das Jahr 2024 geplant. Dort wird es insgesamt 312 Plätze geben.

An den freien Schulen sieht die Situation etwas anders aus. „Wir haben auch für alle Viertklässler ein Hortplatzangebot. Wir sind gut besetzt und können alles abdecken“, sagt Nils Kleemann, Leiter der Montessorischule. Die Einrichtung zählt mit über 700 zu der größten Schule in der Hansestadt. „Räumlich sind wir gut ausgestattet und wir haben auch genügend Hort-Erzieher.“

Fast alle Grundschüler würden die Hortbetreuung an der Montessorischule in Anspruch nehmen. „Wir profitieren sehr davon. Die Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse entwickeln sich durch die Hortarbeit sehr gut.“ Kleemann bestätigt, dass Viertklässler das Angebot im zweiten Halbjahr meist weniger wahrnehmen. Doch gerade für die Familien, die nicht in Greifwald wohnen, sei das Hortangebot sehr wichtig, so der Schulleiter.

Von Christin Lachmann