Antisemitismus-Vorwürfe: Syrischer Integrationshelfer aus Greifswald wehrt sich

Der ehemalige Integrationshelfer an der Greif-Schule, der Syrer Ibrahim B, wehrt sich gegen die Antisemitismus-Vorwürfe gegen ihn. „Ich habe mich auf der Sitzung des Netzwerks Migration nicht antisemitisch geäußert“, betont er gegenüber der OZ.

Sein Arbeitgeber, der Kinderschutzbund, hat jedoch bereits Konsequenzen gezogen und sich von Ibrahim B. getrennt. Seine bis Jahresende befristete Stelle wurde nicht verlängert. Ibrahim B. ist hingegen davon ausgegangen, dass es weitergeht.

Mitbewohner verteidigen Ibrahim B.

Unterstützung bekommt er von seinen etwa 30 Mitbewohnern im HKB. Dort hat sich ein sehr aktiver Unterstützerkreis gebildet, dem auch weitere Greifswalder angehören. „Ibrahim ist kein Antisemit“, sagt Sprecherin Anja Matz. „Jeder der ihn kennt, weiß das. Er hat sich in der Vergangenheit immer für integrative Jugendarbeit, Demokratie und Menschenrechte engagiert.“

Streitpunkt sind die Äußerungen von B. bei einer Sitzung des Netzwerks Migration im August 2019. Er soll damals den Staat Israel und Premier Benjamin Netanjahu beschimpft haben – in Anwesenheit des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Rostock, Juri Rosov.

Gutachten stuft Äußerungen als antisemitisch ein

Die Amadeu Antonio Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus und Antisemititsmus engagiert, wurde daraufhin um ein Gutachten gebeten. Es stuft die Äußerungen als eindeutig antisemitisch ein. Ein einem Personalgespräch im Dezember teilte der Kinderschutzbund Ibrahim B. die Trennung mit.

Das Problem ist, dass die Analyse der Stiftung auf einem Gedächtnisprotokoll beruht, dessen Inhalt von Ibrahim B. bestritten wird. Die Integrationsbeauftragten der Stadt, Anna Gatzke, und des Kreises, Ibrahim Al Najjar, hatten das Protokoll auf Grundlage von Notizen und Erinnerungen angefertigt. Ibrahim B. bestreitet gegenüber OZ vehement, dass er von einer faschistischen Diktatur in Israel sprach, wie es dort steht. „Ich bin gegen jeden Krieg“, sagt der Geflüchtete, der in Syrien im Gefängnis saß und gefoltert wurde. „Ich habe im August nur Fragen gestellt“, beschreibt er seine Sicht.

Der Integrationsbeauftragte des Landkreises Ibrahim Al Najjar (SPD) Quelle: Eckhard Oberdörfer

Juri Rosov nimmt Entschuldigung an

„Es ist kein Wortprotokoll, aber der Sinn stimmt“, sagt hingegen der Integrationsbeauftragte des Kreises, Ibrahim Al Najjar, auf OZ-Nachfrage. „Nicht nur wir, sondern viele andere Teilnehmer waren schon auf der Sitzung sehr befremdet von den Äußerungen“, ergänzt Al Najjar. „Schließlich haben wir entschieden, die Stiftung um Rat zu bitten, um sicher zu sein, dass es sich nicht um legitime Kritik an Israel handelt.“

Unterdessen hat sich Ibrahim B. bei Juri Rosov, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Rostock, dafür entschuldigt, dass eine Äußerungen als verletzend empfunden wurden. Rosov hat die Entschuldigung angenommen. „Wir haben vereinbart zu kooperieren, aus seiner Sicht besteht kein Hindernis, mich wieder einzustellen“, so der Syrer. Das bestätigt Juri Rosov auf Nachfrage der OZ. „Seine Beschäftigung ist nicht meine Sache, sondern die des Kinderschutzbundes. Ich wünsche ihm alles Gute.“ Ibrahim B. sei ihm als ein offener, sympathischer Mann gegenübergetreten und die Einladung an ihn, in die Gemeinde zu kommen, stehe.

Juri Rosov, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Rostock Quelle: Thorsten Czarkowski

Doch Rosov bleibt dabei: Ibrahim B habe in Bezug auf Israel tatsächlich von faschistischer Diktatur gesprochen. „Darüber haben wir im Januar lange geredet. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass Israel eine Demokratie ist.“ Ibrahim B.’s Äußerungen entsprächen dem, was in Syrien den Menschen vermittelt werde. Diese Ideologie brächten sie nach Deutschland mit.

Kinderschutzbund schreibt Stelle neu aus

Wie geht es weiter mit Ibrahim B.? „Wenn dem Deutschen Kinderschutzbund der offizielle Förderbescheid für 2020 vorliegt, machen wir über unsere Homepage eine Ausschreibung“, sagt die Vorsitzende Angela Leddin knapp. Wer sich dann auf die Stelle des Integrationshelfers bewerbe, werde man sehen.

