Anwohner bei Lubmin von Brummen genervt: Windkraft-Firma stellt Lösung in Aussicht

Lubmin/Sassnitz

An Land ist er umstritten, auf der Ostsee wird der Windstrom geduldet. Wenn sich auf dem Meer die gigantischen Rotorblätter drehen, fühlt sich kein Anwohner von Schattenwurf und Rotorengeräuschen gestört. „ Offshore ist die Zukunft“, sagt Henrich Quick vom Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Nicht nur, weil es weniger Konflikte gibt. „Ein Windrad auf See ersetzt zwei bis drei Windräder auf dem Land.“

Als Projektleiter ist Quick beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz zuständig für die Anbindung der östlich von Rügen stehenden Offshore-Windkraftanlagen. Das Unternehmen sorgt dafür, dass der Wind, der in den Windparks „Wikinger“ und „ Arkona“ in elektrische Energie umgewandelt wird, auch an Land ankommt, wo er gebraucht wird. Dazu ließ 50Hertz für etwa 1,2 Milliarden Euro die etwa 90 Kilometer lange Stromtrasse „Ostwind 1“ durch die Ostsee und den Greifswalder Bodden verlegen.

Anzeige

Umspannwerk so groß wie 26 Fußballfelder

Die 90 Kilometer langen Offshore-Stromtrassen Ostwind führen den Strom von den Ostsee-Windparks bei Rügen nach Lubmin Quelle: Arno Zill

Weitere OZ+ Artikel

Nun wird wieder kräftig investiert: Zwei weitere Windparks (Baltic Eagle und Arcadis Ost 1) sind vor Rügen in Planung, ebenso eine weitere Stromtrasse, die wie die erste über eine Kapazität von 750 Megawatt Leistung verfügt. In Lubmin, dort wo der Strom ins Festlandnetz eingespeist wird, soll das Umspannwerk für etwa 80 Millionen Euro erweitert werden.

Das Gelände ist bereits jetzt eine riesige Baustelle. Bagger bringen Fundamente für die zusätzlichen 380- und 220-kV-Anlagen in den Boden. Auf über 26 Hektar wird sich künftig ein Netz von Kabeln, Transformatoren und Drosseln spannen. Die Genehmigung für die Rodung eines weiteren 1,3 Hektar großen Waldstückes liegt bereits vor. Die endgültige Genehmigung für die Erweiterung steht noch aus. „Wir rechnen im Sommer mit der Genehmigung“, sagt Quick. Im Prinzip wird in Lubmin die Energiewende geschrieben. „ Offshore ist viel erwachsener geworden, die Preise in den Auktionen sind gesunken, die Bauzeiten sind verlässlicher, die Risiken beherrschbar geworden“, sagt der Energie-Manager. „Wenn wir beim Onshore-Wind nicht weiterkommen, dann muss die Energie von offshore kommen.“

Spandowerhagen : Nicht gegen Windkraft, aber gegen das Brummen

Gerd Basler aus Spandowerhagen ist wie andere Anwohner auch vom Brummen genervt Quelle: Martina Rathke

Die Einwohner des Fischerdorfes Spandowerhagen haben nichts gegen Windkraft und gegen die Energiewende. Das etwa 300 Einwohner zählende Dorf liegt östlich des Umspannwerkes Lubmin. Rotorengeräusche und Schattenwurf sind hier nicht das Problem. Wenn aber der Wind – so wie meistens – aus Westen kommt, begleitet ihn seit mehr als einem Jahr ein permanent zu hörender Brummton. „Wir stellen uns nicht gegen Windkraft, sondern wir stellen uns dagegen, weil wir in einer belastenden Situation sind“, sagt Gerd Basler, Mitglied des Bauausschusses. Mit der geplanten Erweiterung befürchten die Spandowerhagener, dass die Geräusche noch zunehmen werden. Der Übertragungsnetzbetreiber räumt inzwischen ein, dass vor allem die Drosseln, die die Ströme in elektrischen Bauteilen steuern, den Brummton erzeugen.

Nacht-Grenzwerte sind überschritten

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) ließ im März – unmittelbar vor dem Corona-Lockdown – eine Messung der Lärmimmission durchführen. Die Messung ergab, dass die in der Genehmigung von 2016 festgelegten Immissionsrichtwertanteile von 37 dB (A) in der Nacht um zwei dB(A) „regelmäßig überschritten“ sind. „Hauptursache hierfür sind tonhaltige Geräuschanteile im Bereich von 100 und 200 Hz, die sich nach Ihren Wahrnehmungen als besonders lästig herausgestellt haben“, teilte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt dem Spandowerhagener Ingo Gudusch Ende April mit. Gudusch betreibt eine Kanustation und vermietet Ferienwohnungen. Nicht nur, dass die Einwohner von dem Geräusch genervt sind: das Brummen passt nicht zur Naturidylle, die Urlauber in Spandowerhagen erwarten. Vermieter wie Gudusch fürchten, dass Feriengäste der Gemeinde künftig den Rücken kehren.

„Problem auf vernünftige Art lösen“

Bürgermeister Holger Dinse: „Wir wollen das Problem auf eine vernünftige Art und Weise klären Quelle: Cornelia Meerkatz

Holger Dinse (Wählergemeinschaft), Bürgermeister der Gemeinde Kröslin, zu der Spandowerhagen zählt, ist an einer einvernehmlichen Lösung mit 50Hertz interessiert. „Wir haben einen Vertreter von 50Hertz zu unserer nächsten Bauausschusssitzung eingeladen“, so der Gemeindechef. „Wir wollen das Problem auf eine vernünftige Art und Weise klären“, sagt er. Eine Klage, davon ist er überzeugt, bringe nichts.

Unterdessen haben die Behörden reagiert. Ingo Gudusch hatte sich wegen des Brummens an den Bürgerbeauftragten Matthias Crone gewandt, der wiederum Details beim Umweltministerium erfragte. Unter anderem sollen nun 14 Schallschutzwände an vier bestehenden Drosseln, an vier geplanten Transformatoren und 16 geplanten Drosseln gebaut werden. Das Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt– so teilte die Behörde Gudusch mit – will im Rahmen des aktuellen Genehmigungsverfahrens die erforderlichen Maßnahmen in Nebenbestimmungen festlegen.

50Hertz räumt Diskrepanzen ein und verspricht Lösung

50Hertz räumt die punktuelle Überschreitung der Lärmwerte ein. „Es gibt eine Diskrepanz zwischen den errechneten und tatsächlichen Werten. Wir sollten eigentlich viel weiter weg von den Grenzwerten sein“, so Projektleiter Henrich Quick. An der Lösung des Konfliktes zeigt sich 50Hertz interessiert, zumal das Unternehmen auf die Erweiterungsgenehmigung wartet. „Wir sind bereits auf Fehlersuche gegangen.“ Die sei aber bei laufendem Windkraftbetrieb nicht so einfach, da dazu Elemente isoliert und abgeschaltet werden müssten. „Es wäre uns am liebsten, die Ursache zu bekämpfen“, so Quick. Sollten diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, würden die Symptome angegangen und Schallschutzwände aufgebaut.

Im Notfall wird eine BI gegründet

Der Spandowerhagener Gerd Basler befürchtet, dass die bereits genehmigte Rodung des 1,3 Hektar großen Waldgrundstückes die Probleme noch vergrößern wird. Wird der Waldstreifen zur Gemeinde schmaler, werde ein Stück des natürlichen Schallschutzes genommen. Der pensionierte Schulleiter schlägt härtere Töne an als Bürgermeister Dinse. „Wenn das Gespräch auf Gemeindeebene nicht zum Erfolg führt, werden wir eine Bürgerinitiative gründen.“ Als Ausgleichsmaßnahme für die geplante Rodung ist vor Spandowerhagen kein neuer Wald geplant. Der Ausgleich erfolgt nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers in Form sogenannter Waldpunkte für eine Ersatzaufforstung bei Heinrichsruh und Sandförde bei Torgelow im südlichen Vorpommern.

Mehr zum Thema:

Stromlieferant 50Hertz erweitert Umspannwerk

Bund und Küstenländer einigen sich auf Windkraftausbau in der Ostsee

Deutlich mehr Windparks auf See geplant –Kritik von Naturschützern

Von Martina Rathke