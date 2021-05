Lubmin

„Das passt hier nicht rein. Da können sie jeden hier fragen.“ Frau Martina Tabel aus Lubmin hat zum Neubau in ihrer Nachbarschaft eine klare Meinung. Der Stein des Anstoßes: das neue Appartementhaus nur wenige Meter vom Strand entfernt. Vier Wohnungen, 60 bis 130 qm groß, gebaut nach neuesten gesetzlichen Energieverordnungen.

Mit ihrer Meinung steht Frau Tabel nicht allein. Vielen Anwohnern ist das Haus zu hoch, die Eingänge zu groß, ein „Wohnblock“ zwischen all’ den pittoresken Reetdach- und Fischerhäuschen – ganz offensichtlich nicht jedermanns Geschmack. Dabei sieht man derzeit noch gar nicht viel vom neuen Haus: Komplett eingerüstet wirkt es wuchtiger, als es eigentlich ist.

Neues mit Tradition

Ines Wentzke, die Architektin und Besitzerin des neuen Appartementhauses, lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Lubmin, hat in der Region diverse Häuser restauriert und umgebaut. Die Konstruktion des neuesten Projekts: beileibe kein Zufall. „Gerade hier in prominenter Lage zum alten Dorfkern wurde ganz bewusst darauf geachtet, das Haus dem Charakter des Ortes anzupassen.“

Galgen und Bullaugen – neues Wohnen in maritimem Stil in Lubmin Quelle: Annika Zimmermann

Die Bauweise ist der eines historischen Speicherhauses nachempfunden. Überall am Gebäude finden sich maritime Elemente, wie Bullaugen-Fenster oder ein sogenannter Galgen am Giebel. Auch die Form des Hauses an sich ist traditionell: schmal gebaut zu Straße, ausladend in die Tiefe – eine moderne Interpretation der klassischen Bauweise, die viele Küstenstädte bis heute prägt.

„Es liegt mir am Herzen, das Wesen einer Ortschaft mit meinen Häusern zu erhalten. Ich lebe ja nicht umsonst so gerne hier!“, sagt Ines Wentzke. Die Balance, das Alte zu wahren und das Neue zu wagen, sieht sie als ihre Aufgabe an. Aus eigener Erfahrung weiß sie: Urlaubsgäste sind wichtig. Aber wenn eine Ortschaft hier oben bestehen will, muss sie auch potenziellen Steuerzahlern etwas bieten.

Der alte Ortskern von Lubmin – passt das neue Appartementhaus nicht hierhin? Quelle: Annika Zimmermann

Wirtschaft braucht Wohnraum

„Nicht jeder will sich für immer hier niederlassen, ein Einfamilienhaus bauen oder kaufen. Auch für diese Menschen muss Wohnraum da sein, nicht nur die schnell hochgezogene Mietwohnung.“, so Wentzke. Ärzte, Ingenieure, Zugezogene aus Greifswald, Arbeiter im nahen Gewerbegebiet, von EWN oder Nord Stream 2, sie alle benötigen qualitativ hochwertigen Wohnraum abseits der Ferienhaus-Romantik. Und genau das sollte doch auch dem Amt Lubmin wichtig sein.

„Das ist uns sogar sehr wichtig“, sagt Axel Vogt, Bürgermeister von Lubmin. Er weiß aus erster Hand um den stetigen Balance-Akt des Ortes, als Seebad urlauberfreundlich zu sein, aber auch seinen Bewohnern gerecht zu werden. Er findet den neuen maritimen Stil durchaus in Ordnung. Wichtiger, als die reine Ästhetik aber ist es ihm, den Bewohnern seiner Gemeinde auch die Hintergründe solcher Bauprojekte begreiflich zu machen.

„Es gibt Bebauungspläne, das heißt, die Eigenart der Umgebung wird einbezogen, eine gewisse Anzahl an ähnlichen Objekten muss schon da sein.“ Der Neubau ist also keine Premiere oder Extrawurst, wie einige Anwohner vermuten.

Teure Ferienwohnungen?

Auch die Bedenken, es würden teure Ferienwohnungen entstehen, entkräftet er. „Auch da gibt es klare Regeln. Hier im Wohngebiet muss zwingend ein bestimmter Prozentsatz neuen Wohnraumes zur Festvermietung angeboten werden.“ Damit rennt er bei Ines Wentzke offene Türen ein, auch sie möchte möglichst dauerhaft vermieten.

„Das Wichtigste:“, appelliert Vogt, „man muss sich, statt starr am Alten festzuhalten, ernsthaft vor Augen führen, wie viele Gemeinden in MV einen langsamen Tod sterben. Die jungen Leute ziehen weg, Kitas und Schulen schließen, für Zuzug gibt es keinen Anreiz. In Lubmin soll es diesen Ausverkauf nicht geben!“

Dafür engagiert sich der Bürgermeister seit seinem Amtsantritt 2009 an allen Fronten. Nord Stream 2, Offshore Windstrom, EWN, ein Ärztezentrum, Poststelle, Kita und Schule – die örtliche Gemeinschaft soll bleiben und vor allem wachsen. Dafür braucht es angemessenen Wohnraum.

Heimat mit Zukunft

Vogt verteidigt seinen Standpunkt. Die meisten Anwohner stehen hinter ihm, sind froh, dass es Lubmin nicht geht wie anderen Gemeinden. Und sie wissen, dass man vom Tourismus allein nicht überleben kann als sozial engagierte Gemeinschaft. Denn nur Menschen, die in Lubmin ihr Zuhause sehen, setzen sich auch für den Erhalt der Infrastruktur ein.

So denkt auch Frau Tabel, die Nachbarin des neuen Wohnhauses. Dass ein hoher Anteil fest vermietet werden soll, beruhigt sie. Passend findet sie den Neubau noch immer nicht. Vielleicht eine Sache des Geschmacks oder der Gewöhnung. „Viel wichtiger ist ja“, sagt sie, „dass Lubmin als Gemeinde lebensfähig bleibt und dass wir Bewohner Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Kita und Schule vor Ort haben. Klar, für all diese Menschen braucht es auch gute Wohnungen.“

Wie so oft ist es der ewige Kampf zwischen Tradition und Moderne, der die Gemüter erhitzt und die Meinungen spaltet. Und ebenso oft hilft es, wie auch hier, sich alle Seiten der Situation anzusehen. Denn meist sind die Bedürfnisse und Wünsche aller Beteiligten gar nicht so unterschiedlich, wie anfangs gedacht.

Von Annika Zimmermann