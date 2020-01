Anzeige gegen Baumfällung zwischen Neuenkirchen und Leist

Neuenkirchen

Der Streit um die Fällung von Bäumen im Bereich Neuenkirchen geht weiter. Im Fokus steht jetzt die Kreisstraße 2 zwischen Neuenkirchen und Leist. Parallel zu den umstrittenen Fällarbeiten an der Chausseestraße hat auch dort die Fällung von Bäumen begonnen. Während Umweltschützer am Mittwoch mit der Besetzung eines Baumes an der Chausseestraße auf die hohen Baumschulden des Landkreises aufmerksam machten, liegt gegen die Fällarbeiten an der K 2 inzwischen auch Anzeige wegen illegaler Baumfällung vor. Der Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Greifswald, Sebastian Schmidt, erstattete Anzeige wegen der Fällung einer alten Eiche. „Diese charaktervolle, etwa 80 Jahre alte Eiche stand außerhalb des baurechtlich genehmigten Bereichs“, so der Naturschützer.

Auch im baurechtlich genehmigten Abschnitt der seit sieben Jahren für den Durchgangsverkehr gesperrten „Holperstraße“ zwischen Neuenkirchen und Leist seien Bäume gefällt worden, die nicht durch den Planfeststellungsbeschluss gedeckt sein könnten, vermutet er. „Hier wird auf eine unverhältnismäßige Art Tabula rasa gemacht, obwohl noch nicht einmal sicher ist, wann mit dem Bau der Straße begonnen werden kann“, sagte er. Mit seiner Anzeige will er Aufklärung.

Der Landkreis weist den Verdacht, die Eiche illegal gefällt zu haben, zurück. Die Vorwürfe seien haltlos und falsch, sagte der Sprecher des Landkreises, Achim Froitzheim. „Für den gesamten Einmündungsbereich Kreisstraße 2/ Kreisstraße 3 liegt eine Genehmigung zur Fällung der Bäume vor“, so der Landkreissprecher. Nabu-Chef Schmidt ist skeptisch. „Wir wollen jetzt die finalen Karten des Planfeststellungsbeschlusses von 2013 einsehen, um zu prüfen, ob die rechtlichen Vorgaben eingehalten wurden.“

Was die Naturschützer ärgert, sei die permanente Verweigerungshaltung des Kreises. „Wir haben in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Verkehrsprojekten Bedenken gegen Baumfällungen erhoben und Einwendungen eingereicht.“ Alle Einwendungen, ob beim Bau des Hanserings, bei der Chausseestraße oder in der Brinkstraße seien abgelehnt worden. „Die Frustration ist groß.“ Der Kreis komme seiner Verpflichtung nicht nach, für ausreichend Ersatzpflanzungen zu sorgen. „Kein Landkreis hat so hohe Baumschulden wie Vorpommern-Greifswald.“

Die 2,17 Kilometer lange Straße zwischen Neuenkirchen und Leist soll auf 5,50 Meter verbreitert werden. Für die Ausbaumaßnahme wurden im Haushaltsjahr 2020 rund 1,3 Millionen Euro eingeplant, wie Froitzheim sagte. Doch bislang ist unklar, ob der Ausbau tatsächlich starten kann, denn noch fehlen Grundstücke für den Straßenausbau in der vorgesehenen Breite. Die Universität wie auch ein Landwirt weigern sich, die für den Straßenbau benötigten Flächen zu verkaufen oder entsprechende Grunddienstbarkeiten eintragen zu lassen. „ Fällungen wurden nur auf den Grundstücken veranlasst, die dem Straßenbaulastträger gehören“, so Kreissprecher Froitzheim.

Von Martina Rathke