Apotheke in Gützkow eröffnet Testzentrum

Gützkow

Ab Montag haben auch Einwohner von Gützkow und umliegenden Ortschaften die Möglichkeit, sich schnell und ohne lange Fahrten auf das Coronavirus testen zu lassen. Apothekerin Iris Görs eröffnet auf dem Parkplatz neben ihrer Apotheke in der Pommerschen Straße 17 in einem Container ein Testzentrum. Der Container wurde am Freitag abgeladen und eingerichtet. „Die ersten Termine habe ich für Montag bereits vergeben. Wer möchte, kann einen Termin über unsere Telefonnummer vereinbaren. Die Tests werden von Apothekenmitarbeitern vorgenommen“, sagt Görs.

Neben diesen kostenpflichtigen Tests haben Bürger ab sofort auch einmal pro Woche die Gelegenheit zu einem kostenfreien Coronatest. Hintergrund ist eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Land MV und dem Apothekerverband. Bislang haben sich landesweit 50 Apotheker bereiterklärt, ein solches Testzentrum einzurichten.

Terminvereinbarung in Gützkow: Telefon 038353-230

Von ph