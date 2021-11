Seit Donnerstag gilt 2G plus in Mecklenburg-Vorpommern. Doch in den Apotheken und Drogerien finden Kunden kaum noch Corona-Schnelltests. Die Anbieter kritisieren das „veranstaltete Chaos“ durch die Politik. Warum die Antigentests knapp sind, warum wohl die Preise steigen werden und ob bald Nachschub kommt, lesen Sie hier.

Start von 2G plus - Apotheken und Drogerien in MV gehen Corona-Schnelltests aus: „Wir werden überrannt“

