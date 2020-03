Anklam

Dutzende Menschen stehen in einer Schlange auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Einige haben Zettel in der Hand. Höchstwahrscheinlich ist es eine Kopie der Apothekenbetriebserlaubnis oder der Lieferschein für eine gefragte Ware. Sie stehen an diesem Mittwoch für Ethanol an, der in Zeiten der Corona-Krise nicht leicht zu bekommen ist. Der Alkohol ist eine wichtige Zutat für Desinfektionsmittel, das Apotheker mittlerweile auch selbst herstellen dürfen. Dafür nehmen einige von ihnen Hunderte Kilometer Fahrt auf sich.

Einer von ihnen ist der Schweriner Apotheker Frank Dencker. Er hat nach eigenen Worten etwa 220 Kilometer zurückgelegt, um zur Zuckerfabrik nach Anklam zu fahren. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich im Internet nicht an die Stoffe herankomme“, erzählt er. Vor einem halben Jahr herrschte laut Dencker absolute Ruhe, es seien alle Ausgangsstoffe da gewesen. In den vergangenen zwei Wochen sei die Wahrscheinlichkeit allerdings rapide gesunken, an die Stoffe zu gelangen.

Nach Angaben der Landes-Apothekenkammer dürfen Apotheken bis Ende August Desinfektionsmittel für Privatpersonen herstellen, für medizinische Einrichtungen bis Anfang September. Diese Verfügung habe die Situation ein Stück weit erleichtert. Nicht alle Arztpraxen hätten zuletzt mit Desinfektionsmittel beliefert werden können.

Sogar aus anderen Bundesländern reisten Apotheker an

Der Andrang ist groß in Anklam. Rund 13 000 Liter Ethanol seien in etwa fünf Stunden verkauft worden, teilt die Zuckerfabrik mit. Sogar aus anderen Bundesländern reisten Apotheker an. „Das ist eine der wenigen Stellen, wo ich noch direkt Ethanol bekommen“, berichtet Dencker. Bundesweit helfen auch Alkoholhersteller, um bei dem Ethanol-Engpass zu helfen.

Einen nicht ganz so weiten Weg hat der Apotheker Steve Raude aus Franzburg ( Landkreis Vorpommern-Rügen). Der Bedarf ist aber auch bei ihm groß: „Ich kann derzeit nicht so viel holen, wie ich gerne hätte.“ Noch gefragter als Desinfektionsmittel seien derzeit Schutzmasken bei den Kunden.

Aus riesigem Tank mit Schläuchen in Kanister abgefüllt

Die Zuckerfabrik unterstützte bereits in der vergangenen Woche die Apotheker mit Ethanol. Dort waren es nach eigenen Angaben mit etwa 5000 Litern noch deutlich weniger. Die Aktion sei in der kommenden Woche erneut geplant.

Die Mitarbeiter der Fabrik tragen Bauhelme, weiße Schutzanzüge und Handschuhe auf dem Gelände. Der Alkohol wird aus einem riesigen Tank mit Schläuchen in Kanister abgefüllt. Die Szenerie hat ein bisschen etwas von einem Vorratskauf an einer Tankstelle. Doch dort tragen die Käufer in der Regel nicht Dutzende Kanister in ihren Kofferraum. Der mitunter weite Weg der Apotheker soll sich schließlich lohnen.

Von RND/dpa