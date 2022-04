Greifswald

Die kostenlose App „Actionbound“ verspricht Abwechslung zum traditionellen Sonntagsspaziergang in der Osterzeit: Die multimedialen Erlebnistouren werden „Bounds“ genannt und lassen sich weltweit finden – auch hier im schönen Greifswald gibt es momentan knapp 20 verschiedene Routen für Abenteuerlustige. Darunter lassen sich Bounds für alle Altersgruppen ab dem Kinderalter mit unterschiedlichem Fokus finden. Digitale Rätsel, Herausforderungen oder Informationen führen mich beim Selbsttest auf eine Schnitzeljagd durch die Stadt.

Da ich seit fast zwei Jahren in Greifswald wohne, aber kaum etwas von der Stadtgeschichte weiß, wollte ich es unbedingt ausprobieren. Deswegen entscheide ich mich für den Bound „Auf den Spuren Greifswalder Künstlerinnen“, die eineinhalb bis zwei Stunden dauern soll.

So beginnt die Reise

Ich lade mir zuhause die Karten auf der App herunter, um meine mobilen Daten zu schonen. Nachdem ich dann einen Spitznamen in die App eingebe, geht es schon los.

Auf dem Marktplatz erhalte ich eine kurze Information über die Geschichte der Frauen in Greifswald. So war ich überrascht zu erfahren, dass Charlotte Rostock bereits im Jahr 1950 als Bürgermeisterin für zwei Jahre im Amt war. Sechs verschiedene Künstlerinnen aus den letzten 400 Jahren werden vorgestellt.

Verkehrsordnung gilt trotzdem

„An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es noch viele weitere Frauen gab, die in Greifswald gelebt und gewirkt haben. Leider wissen wir heute nichts mehr über sie“, wird angemerkt, bevor ich direkt zu der ersten Station und somit Künstlerin geleitet werde. Ein Pfeil und Meterangaben weisen mir den Weg. Die App warnt, dass der Pfeil nur auf das Ziel, aber nicht den Weg zeigt, sodass man trotzdem auf die Straße vor sich achten sollte. Eingefleischtere Greifswalder können die Station auch anhand der Adresse finden, die ebenfalls gelistet ist.

In kurzen Infotexten zeigt die App Ausschnitte aus der Geschichte Greifswalds. Quelle: Wiebke Pley

An dem Haus ist ein Schild angebracht, um den Gestalter der Fischerteppiche Rudolf Stundl zu ehren. Die Handweberin und Textilkünstlerin Frieda Pietschmann wird nicht genannt. Ihre „nordische Zurückhaltung“ spiegele sich in ihrem künstlerischen Werk wider, informiert mich die App und zeigt mir Bilder von ihr beim Weben und von ihren faszinierenden Arbeiten.

Sobald ich mir alle Informationen durchgelesen habe, werde ich direkt zur nächsten Station geschickt. Der nächste Halt ist nur einen Steinwurf entfernt. Dort erwartet mich, neben den Informationen zu der Künstlerin, das erste Rätsel: Wann hat die Greifswalder Bachwoche zum ersten Mal stattgefunden? Ich gehe zurück zur Informationsseite auf der App, kann aber damit das Rätsel nicht lösen. Verwirrt sehe ich mich um, doch ich kann nirgendwo ein Schild entdecken, welches auf das Leben der mysteriösen Greifswalder Künstlerin hindeutet.

Wo ist denn nur die Lösung?

Mir bleibt nur raten. Obwohl ich mit 2012 falschlag, bekomme ich doch noch ein paar Punkte, die es mir erlauben, mich mit anderen Teilnehmern zu vergleichen. Die richtige Lösung und weitere Informationen werden mir nach drei möglichen Versuchen angezeigt. Dann folgt eine längere Strecke zu Fuß den Wall entlang. Die Sonne scheint und ich bin schon ganz gespannt auf die nächste Künstlerin.

Der Lutherhof ist eine Station auf der Spurensuche durch Greifswald. Quelle: Wiebke Pley

Auch bei dieser gibt es ein Rätsel, das ich allein nicht lösen könnte, also sehe ich an dem Haus nach. Doch auch hier findet sich kein Hinweis auf die Existenz der Komponistin Luise Greger. Meine Verwirrung hat auch Lars Grünwoldt, Lehrbeauftragter am Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft der Universität Greifswald, bemerkt und mich angesprochen, um mir zu helfen. Dieser engagiert sich dafür, dass eine Tafel über Luise Greger an dem denkmalgeschützten Haus angebracht wird. Er freut sich, dass sie innerhalb der Ralley von Actionbound Anerkennung findet.

Frauen waren schon immer stark

Er vergleiche den Anspruch der von Luise Greger komponierten Stücke gerne mit Schubert und sagt: „Sie war eine starke Frau und Komponistin– da muss man sich auf keinen Fall schämen“.

Nach dem netten Gespräch begebe ich mich zurück auf die Spurensuche nach den verborgenen Künstlerinnen. An meiner nächsten Station treffe ich auf die Studentin für Landschaftsökologie Charline Shimmura, die mit ihrer Mutter Heike Gilbert-Shimmura und ihrem Opa Wilhelm Gilbert einen Familienausflug macht, um Greifswald zu erkunden. Obwohl sie hier schon seit zwei Semestern studiert, ergeht es Charline Shimmura ähnlich wie mir: Wir haben beide keine Ahnung von der Stadtgeschichte Greifswald.

„Es ist natürlich total interessant über solche Frauen zu lesen und zu erfahren, da sie in der Geschichte gerne vergessen oder nicht genannt werden“, sagt Heike Gilbert-Shimmura, die Greifswald bereits zwei Mal besucht hat. Sie ist begeistert von der App, die einem ermöglicht die Stadt auf eine völlig neue Weise kennenzulernen.

Station auf der digitalen Führung zu Greifswalder Künstlerinnen. Quelle: Wiebke Pley

Eigene Route erstellen

Ich bin ebenso ganz euphorisch und freue mich schon auf meinen nächsten Bound, bei dem ich noch mehr Rätsel lösen kann. Schade fand ich jedoch an den jeweiligen Stationen kaum einen Hinweis auf die Existenz der Frauen zu finden.

Die Hansischen Frouwen, ein Zusammenschluss Greifswalder Frauen, hat diese informative Schnitzeljagd konzipiert. Die digitale Aufarbeitung für Actionbound erfolgte in Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie Greifswald und der Gleichstellungsbeauftragten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Und wer Ideen hat, kann diese in der App verwirklichen: Privatpersonen können kostenlos auf der Webseite eigene Routen erstellen.

Von Wiebke Pley