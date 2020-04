Aprilwetter: Sandsturm über Ladebow

Greifswald

Das der April immer „machen kann, was er will“ hat er am Ostermontag bewiesen. Nach einem prächtigen Osterwochenende schlug das Wetter am Montag plötzlich um. Gegen Mittag zogen nicht nur Graupelschauer über die Hansestadt, sondern auch Sturmböen von 80 km/h, gefolgt von einem Temperatursturz.

Einen regelrechten Sandsturm über den Ortsteilen Wieck und Ladebow konnte Bernt Petschaelis im Bild festhalten. Für die kommenden Tage soll das stürmische, aber sonnige Wetter anhalten, darin sind sich Wetterkundler und Bauernregeln sogar einig. „Sonnig und windig“, sind die Aussichten der Meteorologen. Im Bauernkalender heißt es: „So wie Martin (13.April) es will, so zeigt sich dann der ganze April.“

