Arbeitslosigkeit klettert über die 10 000-er Marke in Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Die Arbeitslosigkeit ist in Vorpommern-Greifswald im ersten Monat des Jahres gestiegen. Sie hat die 10 000-er Marke überschritten. Im Landkreis haben aktuell 10 777 Frauen und Männer keinen Job. Das sind 900 Personen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 9,3 Prozent.

Anstieg vergleichsweise gering

Die Entwicklung sei jahreszeitlich bedingt, sagt Andreas Wegner, Chef der Arbeitsagentur Greifswald. „Die Winterpause in saisonal geprägten Bereichen und die üblichen Entlassungen zum Jahresende lassen die Arbeitslosigkeit ansteigen.“ Die Arbeitsagentur verzeichne regelmäßig vom Dezember zum Januar den höchsten Anstieg. „Dieser fällt mit 900 Personen in diesem Jahr vergleichsweise gering aus“, betont der Agenturchef. Das zeige der Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Gegenüber Januar 2019 sind aktuell 1131 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Quote lag damals bei 10,3 Prozent. In allen Geschäftsstellen sind im Vergleich zum Vorjahr weniger Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. In den Regionen Anklam und Wolgast fällt dieser Vergleich mit minus 11,8 beziehungsweise 13,7 Prozent am deutlichsten aus.

Weniger Arbeitslose im Vergleich zum Vorjahr

In der Agentur-Geschäftsstelle Wolgast, zu deren Einzugsbereich zum Großteil die Insel Usedom gehört, stieg die Arbeitslosigkeit im Januar um 277 auf 2011 Personen. Das sind 318 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Quote liegt aktuell bei 8,8 Prozent. Die Geschäftsstelle Greifswald meldet 132 Frauen und Männer mehr ohne Job gegenüber dem Vormonat. Insgesamt 3113 Personen haben keine Beschäftigung – Quote 7,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 342 Arbeitslose weniger.

Von Udo Burwitz