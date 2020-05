Archäologen stoßen in Greifswald auf mittelalterliche Holzwasserleitung  

Greifswald

Im Zuge des aufwändigen Umbaus des Hanserings lassen die Stadtwerke seit Januar Stromkabel auf die Südseite der Straße verlegen. Dazu musste ein etwa 1,5 bis zwei Meter tiefer Graben ausgehoben werden, der sich auf etwa 450 Meter Länge parallel zum Hansering quer von der Kuh- über die Brügg-, Knopf-, Bach- und Fischstraße bis zur Steinbecker Straße zog. Für die Archäologen bot sich über drei Monate ein spannender Blick in die Stadtgeschichte. Während die Tiefbauer der Vorpommerschen Tief- und Kulturbau GmbH noch am letzten Teilstück vor der Steinbecker Straße arbeiten, haben die Archäologen ihre Arbeiten abgeschlossen.

Pilgerzeichen, Knöpfe, Keramik

Neben diversen Kleinfunden, darunter zwei Pilgerzeichen aus Maastricht und Aachen aus dem 14. Jahrhundert, Keramik- und Glasscherben, Hohlpfennigen sowie offenbar verlorenen Bekleidungsaccessoires wie Knöpfe und Perlen aus Mittelalter und früher Neuzeit stießen die Fachleute auf Fundamentreste von Häusern sowie Überreste mittelalterlicher Straßen, die einst allesamt bis zur Stadtmauer nahe des Rycks führten.

Das Pilgerzeichen, ein mittelalterlicher Servatius, stammt aus Maastricht. Quelle: LAKD M-V, Landesarchäologie

Der Fund von einer mittelalterlichen Warenplombe für Tuche dokumentiert die Nähe zum Hafen.

Funktion der Wasserleitungen unklar

Besonders interessant scheint der Fund von Segmenten, die drei historischen Holzwasserleitungen zugeordnet werden können. „Eine Leitung aus Eichenholz ist mittelalterlichen Ursprungs und diente offenbar der Wasserver- oder Entsorgung eines Grundstücks“, sagt Grabungsleiter Peter Kaute. Gefunden wurde das ausgebeilte, aus halbrundem Ober- und Unterteil bestehende Leitungsstück zwischen Bach-und Fischstraße.

„Über die genaue Funktion, ob Trink-, Brauch- oder Abwasser, können wir noch nichts sagen“, so Kaute. Die Archäologen setzen nun zur näheren Bestimmung von Alter, möglicherweise auch von Funktion, auf die dendrochronologischen Untersuchungen des Holzes.

Ausgrabung am Hansering: Holzwasserleitung aus dem 17./18. Jahrhundert an der Brüggstraße Quelle: LAKD M-V, Landesarchäologie

„ Holzwasserleitungen im Mittelalter sind aber nichts Unübliches“ ergänzte Kaute. „Für Greifswald lassen sie sich ab Ende 13./Anfang 14. Jahrhunderts nachweisen“. Die Hansestadt verfügte bereits vor 700 Jahren über ein Trinkwassernetz, das aus etwa 50 Brunnen gespeist wurde, wie die Wissenschaftler Henry Witt und Maria-Theresa Schafmeister bereits 2010 berichteten.

Die beiden jüngeren Leitungen aus Kiefernholz im Bereich der Brüggstraße sowie der Fischstraße stammten vermutlich aus dem 17./18. Jahrhundert und könnten zu einem Wasserleitungssystem gehört haben, das bereits 1704 dokumentiert wurde. „Es ist denkbar, dass dieses System aus dem Niederungsbereich südlich der Altstadt gespeist wurde und weniger aus dem Brackwasser des Rycks.“

775 000 Euro für Kabelverlegung Rund 775 000 Euro investieren die Stadtwerke in die Verlegung neuer Kabelsysteme für die Mittel- und Niederspannungsversorgung des Stadtzentrums. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen werden, damit nachfolgend die Stadt mit der Instandsetzung der Uferbefestigung und der Umgestaltung des Hanseringes beginnen kann.

Fundamente der mittelalterlichen Stadtmauer aufgespürt

In Höhe der Kuhstraße querte die Grabungsstrecke den Hansering und führte damit nahe an die Stadtmauer heran. Und tatsächlich fanden sich dort Überreste. „Im Bereich nördlich der Querung sind wir auf Feldsteinfundament der Stadtmauer gestoßen, deren Bau in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts begann“, sagt Grabungsleiter Peter Kaute. Die um 1275 erbaute Mauer wie auch die kleineren „Wassertore“, durch die man von der Kuh-, Brügg-, Bach- und Fischstraße an den Ryck kam, verliefen in Höhe des heutigen Grünstreifens zwischen Hansering und Promenade, so der Experte.

Möglicherweise treffen die Archäologen auf weitere Reste der Mauer, wenn in Kürze die Bauarbeiten für die Spundwand und nachfolgend für den Hanserings beginnen. „Es kann aber auch passieren, dass nur noch wenig erhalten ist,“ dämpft der Fachmann zu hohe Erwartungen. Denn unterhalb der Fahrbahn des Hanserings stießen die Archäologen lediglich auf Tragschichten aus den 1970-er Jahren, als die Straße gebaut wurde.

Hafenumschlag an der Südseite

Der Hafenbereich gehört für Hansestädte zur DNA. Die Stadt Greifswald, die 1278 erstmals als Mitglied der Hanse erwähnt wurde, erhielt sogar das Getreideausfuhrprivileg zwischen Peene- und Rycklauf. Doch schon damals war der bis zum Stadtgebiet reichende und zu Versandungen neigende Fluss nur für kleinere Schiffe mit geringem Tiefgang schiffbar.

Schon im 14. Jahrhundert konnte der Hafen deshalb dem Vergleich zu Stralsund nicht mehr standhalten, wie der Historiker Thomas Brück schrieb. Während an der Nordseite neben der Saline auch Schiffswerften entstanden, wurden an der Südseite vor der Stadtmauer die Waren umgeschlagen.

200 Holzproben genommen

Die Quartiersbebauung zwischen der heutigen Loeffler-Straße und dem Hansering begann erst nach 1265/66, wie Kaute erläuterte. Zu diesem Zeitpunkt wurde das ursprüngliche Ryck-Niederungsgebiet, das etwa fünf Meter unter dem Altstadthügel mit dem heutigen Marktplatz lag, aufgeschüttet und für die Stadterweiterung als Baugrund nutzbar gemacht.

Wann genau dort die ersten Häuser entstanden, ist unklar. „Wir haben über 200 Holzproben genommen, unter anderem auch aus den aufwändigen Holzunterkonstruktionen. Durch die dendrochronologischen Untersuchungen erhoffen wir uns eine exakte Datierung.“

Gebäude mittelalterlichen und barocken Ursprungs

„In Höhe der Knopf-, Bach- und Fischstraße, also den zum Markt führenden Straßen, haben wir es mit 1A- und 1B-Wohnlagen zu tun, die bis an den Hafen heranreichten“, so Kaute. Genaue Gebäudegrundrisse ließen sich bei der Grabung zwar nicht rekonstruieren, da der Stadtwerke-Graben sich nur als eine ein Meter breite Achse parallel zum Ryck zog.

Ausgrabungsfunde am Hansering Greifswald: mittelalterliche Vorderfront Knopfstraße Quelle: LAKD M-V, Landesarchäologie

„Die Gebäudestrukturen, die auf diesem Streifen erkennbar waren, sind mittelalterlichen und barocken Ursprungs“, so der Ausgräber. Entlang der früheren Hafenstraße, die in den 1970ern dem Hansering weichen musste, stießen den Archäologen zwischen der Bach- und Fischstraße auf Reste einer barocken Anlage, die zur alten Hafenstraße ausgerichtet war.

Fundamente des Steinbecker Tores entdeckt

Auch die Fundamente des klassizistischen Steinbecker Tores, das 1833 als Nachfolgebau des mittelalterlichen Stadttores entstand und 1951 mit der Erweiterung der Straße abgerissen wurde, spürten die Archäologen auf.

Das 1951 abgerissene Steinbecker Tor in einer Aufnahme von 1866 Quelle: Stefan Sauer

Latrinenschachtfunde gelten für Archäologen als wahre Fundgrube von verlorenen oder entsorgten Alltagsgegenständen. „Wir sind aber nur auf einen einzigen, als Latrine genutzten Holzschacht gestoßen“, so Kaute. Von der Latrine, die zwischen Bach-und Knopfstraße entdeckt wurde, seien die oberen Holzbohlen geborgen worden. „Wir konnten die Fäkalverfüllung sehen, der Rest steckt weiter im Boden, weil eine tiefere Grabung bautechnisch nicht notwendig ist.“

Von Martina Rathke