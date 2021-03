Arme Schweine in Alt Tellin: Das Wegschauen der Politik ist ein Skandal

Rostock

Von einer Sauerei zu sprechen ist hier hochgradig untertrieben: Was in Alt Tellin seit Jahren geduldet wird, ist ein Skandal. Tausende Schweine sind bei dem Brand in der Megazuchtanlage qualvoll verendet. Verantwortung will aber bisher niemand dafür übernehmen. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig – allein schon wegen der undurchsichtigen Besitzverhältnisse.

Schon vor Jahren wurden gravierende Mängel in den Ställen festgestellt. Auch in MV hatten Behörden bei mehr als 200 Kontrollen Verstöße beanstandet, unter anderem gegen Tier- und Brandschutz sowie das Arzneimittelgesetz. Passiert ist wenig. Der umstrittene ehemalige Besitzer ist zwar von der Bildfläche verschwunden, darf schon seit Jahren per Gerichtsurteil keine Tiere mehr in Deutschland halten. Die Mastanlage aber gibt es immer noch.

Aus Schwerin heißt es nur, es sei eine Tragödie. Doch warum gibt es solche Ställe überhaupt noch? Das Agrarministerium MV hielt die Verstöße schon in der Vergangenheit für nicht so gravierend.

Bedauern hilft jetzt nicht viel. Es ist jetzt Aufgabe der Behörden, endlich genau hinzuschauen – und solche Mastanlagen auch rigoros dicht zu machen, wenn die sich nicht an die Regeln halten.

Von Michaela Krohn