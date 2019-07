Greifswald

Die Umbenennung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Toni-Kroos-Universität hat nicht geklappt. Manchmal kann sich eben auch die Satirepartei Die Partei nicht durchsetzen. Am Ende blieb nur die Trennung vom Patron. Aber Toni Kroos spielt in dem Stück „ Ernst Moritz Arndt – Ein Mann der vielen Eigenschaften“ des Greifswalder Studententheaters schon eine Rolle. Genau wie andere Persönlichkeiten der Greifswalder Universitätsgeschichte und Zeitgenossen des Greifswalder und dann Bonner Professors. Der wortgewaltige Pommer hatte und hat zu allen Zeiten stets Bewunderer und scharfe Kritiker gehabt.

Die Vorstellungen Das Greifswalder Studententheater zeigt „ Arndt. Ein Mann der vielen Eigenschaften“ im Hörsaal der Alten Frauenklinik (Wollweberstraße 1). Der Eintritt beträgt acht/ermäßigt fünf Euro. Aufführungen: Freitag (5. Juli) 20.15 Uhr, Sonnabend (6. Juli) 17.30 Uhr, Sonntag (7. Juli) 20.15 Uhr

Drei Mal, am 5., 6. bis 7. Juli können die Greifswalder, das Erstlingswerk der Biologiestudentin Klara Noack sehen. Sie spielt die Verlobte von Arndts Sohn Sigerich ( Deborah Beyer). Sigerich bereitet Vater Ernst Moritz ( Tobias Neumann) wegen der Wahl seiner Studentenverbindung Kummer. Denn er wird Mitglied des Corps Rhenania, einen Arndt-Sohn hätte man in einer für Deutschlands Einheit kämpfenden Burschenschaft mit ihren schwarz-rot-goldenen Farben erwartet. Mit deren Anhängern gerät Sigerich auch aneinander. Die „deutsche Trikolore“ wird im Stück kräftig geschwenkt, und danach beweisen die Laiendarsteller, dass sie die körperliche Tüchtigkeit der Jahnschen Turnbewegung im Blute haben.

Ernst Moritz Arndt (rechts) zürnt Sohn Siegerist wegen des Eintritts ins Corps Rhenania Quelle: eob

Es ist ein facettenreiches Stück mit einigen Überraschungen. Bei der Premiere in Groß Schoritz, wo Arndt vor 250 Jahren geboren wurde, war das Publikum begeistert. Reales Leben und Fiktion geben sich in der Aufführung die Hand.

Fast zwei Jahre wurde an dem Skript fürs Theater gearbeitet. Die Idee entstand schon 2016, als das Studententheater ein Stück über den Unigründer Heinrich Rubenow zum 560. Geburtstag der Alma Mater auf die Bühne brachte. Arndts Laufbahn, seine Persönlichkeit bieten genug Anregungen und im Hintergrund lief immer die Debatte um dessen nunmehr beendetes Patronat.

„Das Rohskript von Klara war schon eine sehr gut recherchierte Arbeit, die aber erst zu einem spielbaren Drama gemacht werden musste“, sagt Mentorin Hedwig Golpon, die schon oft für das Studententheater Regie geführt hat. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.“

Rhenane Sigerich muss sich behaupten Quelle: eob

Das siebenköpfige Ensemble des Arndt-Dramas ist sehr engagiert, das ließ sich sehr gut bei einer Probe im Hörsaal der früheren Frauenklinik in der Wollweberstraße erleben.

