Arzt über Toten aus Ahlbecker Pflegeheim: Patient musste nicht beatmet werden

Ahlbeck

Ein 92-jähriger Bewohner des Seniorenpflegeheimes Pommern Residenz in Ahlbeck auf der Insel Usedom ist an Corona gestorben. Das teilte am Sonntag das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern mit. Der alte Mann gehörte zu den elf Senioren des Heimes, die Ende März an Corona erkrankt waren und war zusammen mit einem weiteren Bewohner ins Kreiskrankenhaus Wolgast gebracht worden.

Der Senior habe an zahlreichen schweren Vorerkrankungen gelitten, teilte der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim, auf Nachfrage mit. Er habe aber im Krankenhaus nicht beatmet werden müssen, hatte auch der Corona-Manager für Vorpommern, der Intensivmediziner Dr. Matthias Gründling, der OSTSEE-ZEITUNG bestätigt. Dennoch sei er nun an den Folgen von Corona verstorben.

Insgesamt 81 Corona-Fälle im Landkreis

Insgesamt gebe es im Landkreis Vorpommern-Greifswald 81 bestätigte Corona-Fälle. Wie Achim Froitzheim sagte, seien davon mittlerweile 25 Patienten wieder genesen. Die meisten Erkrankungen gibt es unter den Bewohnern des Ahlbecker Pflegeheimes Pommern Residenz, wo insgesamt 14 Fälle nachgewiesen wurden. Die Zahl der an Corona erkrankten Senioren aus dem Pflegeheim lag bei Ausbruch der Infektion am 26. März zunächst bei fünf Fällen, hatte sich in den darauffolgenden Tagen aber immer weiter erhöht. Am vergangenen Donnerstag waren es offiziell 14 bestätigte Coronafälle, davon elf Heimbewohner und drei Mitarbeiter.

Die drei erkrankten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Von den insgesamt elf mit dem Corona-Virus infizierten Rentnern befinden sich neun in Quarantäne in der Pommern Residenz. Zwei waren ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einer der beiden Bewohner, die ins Krankenhaus eingeliefert worden waren, konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen.

Regelmäßige Tests der Senioren

In der Rehaklinik in Ückeritz werden noch 16 nichtinfizierte Heimbewohner von den Mitarbeitern liebevoll betreut. Die Senioren werden in Ückeritz regelmäßig getestet, um die Ansteckungskette zu unterbrechen.

Das Ahlbecker Pflegeheim, das sich in unmittelbarer Nähe zur Promenade befindet, war nach Ausbruch der Viruserkrankung evakuiert worden. Die Aktion war mit Hilfe des Rettungsdienstes des Landkreises, des Technischen Hilfswerks, des Betreibers der Einrichtung und der Polizei erfolgt. Anschließend wurde das Gebäude umfassend desinfiziert. Es ist das erste im Landkreis Vorpommern-Greifswald betroffene Pflegeheim, wo das Coronavirus gehäuft nachgewiesen wurde.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz