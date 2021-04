Greifswald

Donnerstag, 10 Uhr. Seit einer Stunde hat das Greifswalder Impfzentrum geöffnet. Es ist Tag eins, nachdem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bestätigt haben: den Corona-Impfstoff von Astrazeneca gibt es nun für alle die wollen, ungeachtet des Alters und der Priorisierung. Vor dem Impfzentrum stehen jedoch keine Menschenmassen, die bereit wären für eine erste Impfung.

Zwei Mitarbeiter vom DLRG regulieren etwa 150 Meter vor dem Impfzentrum den Verkehr. Viel zu tun haben sie aber nicht. Ein Auto darf passieren, die nächsten zwei dann nach links auf den Parkplatz. Sie und ein Schild verraten, dass man auf etwas anderes vorbereitet war. Auf zwei A3-Blättern, die hastig auf einen Aufsteller geklebt wurden, steht: „ASTRA NUR MIT TERMIN.“ Das war 48 Stunden zuvor noch anders.

Heimlicher Impftag ohne Termine am Dienstag

Dienstag, auch gegen 10 Uhr. Eine junge Frau bekommt privat die Nachricht, dass es am Greifswalder Impfzentrum gerade Astrazeneca gebe. Sie möchte anonym bleiben. Noch am Vormittag entschied sie eigenständig, ihr Glück zu versuchen. Ohne viele Fragen kam sie an die Reihe – ohne Priorisierung und deutlich unter 60 Jahren. Nur 40 Minuten später war sie geimpft. Sie war an diesem Dienstag nicht die einzige, die davon erzählen kann.

Verbreitet nur über Mundpropaganda und den Buschfunk, kamen mehrere Hundert Menschen an diesem Tag zum Greifswalder Impfzentrum. Ohne Organisation oder einen Aufruf durch die Kreisverwaltung waren sie zum Impfzentrum gekommen. Obwohl sie nicht gedurft hätten, wurden sie durch das Impfpersonal betreut. Impfdrängler, sagen die einen. Besser als wegschmeißen, die anderen.

Ein junger Mann, der ebenfalls anonym bleiben möchte, erzählt seine Erlebnisse an dem Tag. Er berichtet von einer straffen Organisation auf allen fünf Impfstraßen. Drei Stunden habe er angestanden, bis auch er, ohne Priorisierung und unter 60 Jahren, mit Astrazeneca geimpft war. Fragen wurden nicht gestellt, die Tatsache, dass er und die Hunderten anderen noch nicht dran gewesen wären, nicht weiter thematisiert.

Druck aus der Bevölkerung war groß

Was an zwei Tagen durch den Kreis organisiert bereits großen Anklang fand, nahmen die Greifswalder am Dienstag und auch schon dem Sonntag zuvor in die eigene Hand. Fakt ist: Der Impfstoff ist da und er wird nicht so nachgefragt, wie ursprünglich gedacht war. Kreissprecher Achim Froitzheim bestätigt, dass es den heimlichen Impftag gegeben hat und er nennt auch Gründe, wie es zu solchen Aktionen kommen kann.

„Insbesondere bei Terminen zu einer Impfung mit Astrazeneca werden diese zu rund 50% nicht wahrgenommen oder abgesagt“, so Froitzheim. Von dieser Quote berichteten auch andere Kreise. Die absolute Zahl benennt er mit 50 Impfungen, die jeden Tag terminiert, aber nicht durchgeführt werden. Laut Froitzheim gebe es Listen mit Menschen ohne Termin.

Zudem sei es nicht so, dass der Kreis nicht bemüht gewesen sei, die Impfdosen sortiert zu verteilen. „Diese Listen werden ständig aktualisiert und erweitert. Sie beziehen sich beispielsweise auf die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren, auf Lehrer und Schulpersonal sowie auf Beschäftigte von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie beispielsweise Stadtwerke, Elektrizitätsverordnung oder Wasserwerke.“ Trotzdem gab es immer wieder Meldungen von Menschen, die ihr Glück versucht haben und erfolgreich waren.

Astra nur auf ausdrücklichen Wunsch

Dass auch der Impfstoff Astrazeneca an unter 60 Jährige verimpft wurde, lag in der Verantwortung der Unimedizin Greifswald. Die Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Institutes war, das nicht zu tun. „Wer ausdrücklich Astrazeneca bekommen möchte und nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch unterschreibt, dass sie oder er sich bewusst nicht der Empfehlung der Stiko anschließt, kann diesen Wirkstoff auch als U-60er bekommen,“ erklärte Christian Arns, Sprecher des Klinikums Greifswald das Vorgehen der Kollegen im Impfzentrum.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Sonderaktionen vom Kreis geplant

Wie geht es nun weiter? Astrazeneca wird es künftig mit Termin, aber ohne weitere Beschränkungen bei Hausärzten und in Impfzentren geben. So will es die Landespolitik. Derweil ist man bemüht, weitere Impfzentren im Kreis zu etablieren. Neben den beiden ersten in Pasewalk und Greifswald ist bereits ein Zentrum in Anklam dazugekommen.

Am kommenden Sonnabend, dem 24. April, wird es zudem zwei weitere Impfaktionen in Heringsdorf und Torgelow geben. Auch hier soll es ausschließlich Astrazeneca geben. Geimpft wird in der Ostseetherme Heringsdorf von 09:00 bis 19:00 Uhr auf drei Impfstraßen mit drei mobilen Impfteams. Es gibt jedoch nur 600 Dosen. Gemeinsam mit dem Ärzteverbund HaffNet erfolgt eine zweite Impfaktion in der Torgelower Stadthalle. Hier werden Impfwillige zwischen 10 und 16 Uhr empfangen.

Von Philipp Schulz