Lubmin

Für das neue atomare Zwischenlager in Lubmin hat das bundeseigene Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) entscheidende Planungsänderungen vorgenommen. Demnach plant das Unternehmen, das seinen hochradioaktiven Abfall in den kommenden Jahren aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen in ein separates Zwischenlager umverlagern muss, die Nachrüstung einer heißen Zelle als Anbau.

Eine heiße Zelle ist ein stark abgeschirmter Raum, in dem Castorbehälter mit hochradioaktivem Abfall beispielsweise nach einem Leck geöffnet und umverpackt werden können. In Lubmin werden 74 Castoren mit Brennelementen aus den stillgelegten DDR-Atommeilern Lubmin und Rheinsberg sowie aus Karlsruhe und aus dem atombetriebenen Forschungsschiff „ Otto Hahn“ gelagert.

Anzeige

EWN: mit Anbau mehr Flexibilität

Ursprünglich hatte die EWN GmbH geplant, Platz für den nachträglichen Einbau einer heißen Zelle im Innern des Lagers vorzuhalten. „Da derzeit nicht absehbar ist, welche Anforderungen an eine heiße Zelle gestellt werden könnten, haben wir uns umorientiert“, so EWN-Geschäftsführer Henry Cordes.

Weitere OZ+ Artikel

Themenpaket:

Das verschaffe dem Unternehmen die ausreichende Flexibilität, auf künftige Anforderungen passgenau reagieren zu können. Denn fraglich sei, ob eine heute eingerichtete heiße Zelle dem zukünftigen Stand der Technik entspräche und auch betrieben werden dürfe. „Wir haben versucht, ein bewegliches Ziel einzufangen. Aber der Aufwand war nicht mehr vertretbar.“

Grüne: Heiße Zelle muss jetzt kommen

Die Grünen halten trotz der Modifikationen durch die EWN an ihrer Forderung fest, bereits zeitgleich mit dem Bau des Lagers eine heiße Zelle zu errichten. Die Grünen-Politikerin Ulrike Berger sieht die Bundesregierung in der Verantwortung, die gesetzlichen Voraussetzungen für den zwingenden Einbau von heißen Zellen in Zwischenlagern zu schaffen. Dies sei angesichts der Verzögerungen bei der Suche nach einem Endlager geboten.

Sollte es tatsächlich zu einem Sicherheitsproblem an den Castoren kommen, könne nicht erst im Ernstfall mit dem Bau einer heißen Zelle begonnen werden, sagte die Grünen-Kreistagsfraktionschefin. „Eine heiße Zelle ist für ein Zwischenlager genauso wichtig wie eine Brandschutzanlage in der Schule. Man muss sie vorhalten, in der Hoffnung, dass sie nie gebraucht wird.“

Auch interessant: Neues Atom-Zwischenlager in Lubmin: Hecken und Biotop als Umweltausgleich geplant

Die heiße Zelle will die EWN GmbH, sollten entsprechende genehmigungsrechtliche und technische Forderungen gestellt werden, als Anbau an der Ostseite des neuen Zwischenlagers Estral (Ersatztransportbehälterlager) errichten und diesen dann mittels Wanddurchbruch mit dem Lager verbinden.

Umlagerung der Castoren ab 2027

Inzwischen geht die EWN GmbH für das Estral von Kosten in einem höheren zweistelligen Millionenbetrag aus. Das Genehmigungsverfahren befindet sich noch in den Anfängen. Die ersten Castoren könnten – so die EWN-Schätzungen – ab 2027 umgelagert werden. Mit dem monolithischen frei stehenden etwa 135 Meter langen Stahlbetonbau will die EWN GmbH die nach dem Jahr 2011 bundesweit erhöhten Sicherheitsanforderungen für Atom-Zwischenlager erfüllen.

Außer bei Forschungsreaktoren in Jülich und Karlsruhe gibt es an Zwischenlagern bei Atommeilern keine heißen Zellen. Die einzige heiße Zelle befindet sich in der Pilotkonditionierungsanlage (PKA) in Gorleben, für die der Abriss geplant ist.

EWN: „ Zwischenlager ist sicher“

Nach Angaben der EWN GmbH ist im Zwischenlager derzeit keine heiße Zelle notwendig. Das radioaktive Inventar sei im Castorbehälter sicher eingeschlossen und gelagert. Zwei dicht abschließende und übereinanderliegende Deckel gewährleisteten den sicheren Einschluss, so Cordes.

Mehr lesen: Reaktorkatastrophe in Tschernobyl: Hätte das auch in Lubmin passieren können?

Für den Ernstfall gebe es ein genehmigtes Reparaturkonzept. Dieses sieht vor, dass beim Nachlassen der Dichtheit entweder die Dichtung des oberen Deckels (Sekundärdeckel) gewechselt oder der Primärdeckel durch Aufschweißen eines weiteren Deckels ersetzt wird.

Montag erste Vorauswahl zu Endlager

Der älteste im ZLN deponierte Castor stammt von 1996, für ihn läuft die Genehmigung im Jahr 2036 aus. Die Aufbewahrungsgenehmigung in der Halle 8 läuft 2039 aus. „Damit stehen wir vor zwei Genehmigungslücken, weil frühestens 2050 mit einem Endlager für hochradioaktiven Abfall zu rechnen ist“, so die Grünen-Politikerin Berger. Dies bedeute, dass spätestens dann die Sicherheit der Castoren neu bewertet werden müsse.

Nach dem seit 2017 geltenden Standortauswahlgesetz soll der Standort für ein Endlager in einem mehrstufigen Verfahren bis zum 2031 ermittelt und durch einen Beschluss des Bundestages festgelegt werden. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will am Montag eine erste amtliche Landkarte für die Suche nach einem Lager für hochradioaktiven Atommüll veröffentlichen.

Von Martina Rathke