Auch Touristen: Vorpommern-Greifswald öffnet Impfzentren für alle

Greifswald

Mit sofortiger Wirkung öffnet der Kreis Vorpommern-Greifswald seine Impfzentren für alle. Das hat die Verwaltung am Mittwochnachmittag bekannt gegeben. Ab sofort dürfen in den Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Greifswald in den Städten Greifswald und Pasewalk sowie bei den mobilen Angeboten auf dem Greifswalder Fischmarkt sowie in Zinnowitz und Heringsdorf auch Touristen sowie Besucher der Region geimpft werden.

Trotzdem gibt es einige Regeln. So müssen Impfwillige in Deutschland gesetzlich oder privat krankenversichert sein oder ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik haben. Das kann auch ein Job in Deutschland sein, was für einige polnische Nachbarn gelten dürfte.

Für einige glückliche Gäste in Vorpommern-Greifswald könnte der erste Pieks dann schon in dieser Woche kommen: Es stehen Impfaktionen in der Ostseetherme Heringsdorf am kommenden Freitag, 16.07.2021, und am Sonnabend, 17.07.2021 an. Dabei wird auch das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft, mit dem nur einmal geimpft werden muss.

Neue Impfstandorte werden gut besucht

Auch die Öffnung von neuen Impfstandorten, wie etwa der im Schnelltestzentrum auf dem Greifswalder Fischmarkt, würden gut angenommen, heißt es vom Kreis. „Bislang sind täglich mit einem mobilen Impfteam über 100 Personen geimpft worden“, so Pressesprecher Achim Froitzheim. Auf Grund dieser Nachfrage werde man das Angebot weiter aufrecht erhalten. Auch in Zinnowitz wurden am Dienstag etwa 100 Menschen geimpft. Für die künftigen Aktionen erwartet der Kreis ähnliche Zahlen.

Eine ganz andere Form des Impfangebotes plant der Kreis in wenigen Tagen, am 24. Juli. Eine Sonderimpfaktion in Neuenkirchen bei Greifswald, auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufzentrums, soll in Form eines Drive-Ins passieren. Aktuell stehen dort noch Zelte für ein Schnelltestzentrum, in dem Menschen sich direkt aus dem Auto heraus testen lassen können, ohne aussteigen zu müssen.

Der Kreis plant auch, weiter in die Fläche zu gehen. Das Motto ist ganz klar: Der Impfstoff muss zu den Menschen, nicht andersherum. Deswegen sollen möglichst bald auch die flexiblen Impfangebote mit mobilen Teams erweitert werden. Diese sollen in die Dörfer des Kreises fahren und direkt vor Ort verimpfen.

Von Philipp Schulz