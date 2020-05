Auch größere Geschäfte in Greifswald dürfen wieder öffnen

Greifswald

Seit Sonnabend dürfen auch wieder Geschäfte mit einer Ladenfläche von über 800 Quadratmeter öffnen. In den vergangenen Wochen mussten sie ihr Angebot auf die zulässige Fläche reduzieren. Während sich in den Großstädten wie Berlin oder Rostock lange Schlangen bildeten, blieb es in Greifswald relativ ruhig, lediglich die Elektronikhäuser Expert in Neuenkirchen und Media Markt berichteten über volle Häuser.

Im Wohncenter Greifswald spricht man von einer „Belebung“, aber zugleich auch von „gebremstem Schaum“. „Wir hatten schon mehr Besucher am Sonnabend als unter der Woche, aber überwiegend Leute, die sich umschauen wollen“, meint Christian Bader, Leiter der Verwaltung im Wohncenter. „In der Kasse merken wir das leider noch nicht.“

Viele Kunden seien zurückhaltender, vermutlich wegen der Unsicherheit, was die Krise für das eigene Portemonnaie bedeute. „Dabei wäre die Unterstützung für regionale Unternehmen durch die Greifswalder wirklich wichtig“, findet er. „Wir rechnen durch die vier Wochen Totalausfall mit Einbußen im sechs- bis siebenstelligen Bereich. Eine geplante Hausmesse musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen, aber wir geben nicht auf!“

Trübt ein Mundschutz das Einkaufsvergnügen?

Auch eine andere Beobachtung hat er gemacht: „Die erste Woche, in der die Kunden noch keinen Mundschutz tragen mussten, lief deutlich besser als die zweite mit Mundschutzpflicht“, so Bader. „Ich denke schon, dass viele Leute auf Einkaufen mit Mundschutz keine Lust haben, es ist ungewohnt und gerade die Brillenträger haben Probleme.“

Eine Beobachtung, die auch Modehaus-Inhaber Hermann Jesske gemacht hat. Er sprach von einem zufriedenstellenden Sonnabend im Domcenter. „Der Tag war schon in Ordnung. Vor allem die Stammkunden haben sich sehr gefreut“, sagt er. „Wenn man aber auf die Umsatzzahlen schaut, bleiben wir deutlich hinter den Vorjahren zurück. Man merkt jetzt richtig, wie die Urlauber und Gäste fehlen, die ja sonst den Brückentag nutzen.“

Die Ankündigung über die neuen Öffnungsregeln sei etwas kurzfristig gekommen, am 1. Mai habe man kräftig umgeräumt. „Wir haben das ganze Haus gedreht, wir hatten ja gerade von 7000 auf 800 Quadratmeter verkleinert“, erinnert sich Jesske. „Generell müssen wir überlegen, uns flächenmäßig kleiner zu machen. Es sieht so aus, als ob nicht alle Lieferanten die Krise überstehen.“

„Auftakt“ zur Normalisierung

Jesske sei froh, dass es jetzt einen „Auftakt“ für eine schrittweise Normalisierung des Handels gebe, nicht zuletzt wegen der rund 65 Mitarbeiter, für die er zum großen Teil Kurzarbeit beantragen musste.

„Jetzt haben wir rund die Hälfte der Mannschaft am Start, das ist dem Bedarf angemessen“, erzählt er. „Wir teilen die Einsätze auf, sodass jeder davon finanziell etwas profitiert.“ Bis die finanziellen Folgen für das Modehaus aber bewältigt seien, würden wohl noch Jahre vergehen.

Von Anne Ziebarth