Auf Streife mit der Greifswalder Polizei

Musik dröhnt aus der Wohnung in Eldena. David Krohn hämmert mit der Faust dreimal gegen die Tür. Es ist kurz vor Mitternacht. Ein junger Mann öffnet und sieht die beiden Polizisten vor sich.

„Die Musik ist viel zu laut“, sagt Krohn dem Ruhestörer, der daraufhin zu seiner Anlage geht und die Musik etwas leiser stellt. „Immer noch zu laut!“ Der Polizist erklärt dem Mann, dass er und seine Kollegin Janina Thiebach (26) die Anlage „konfiszieren“ und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro verhängen, sollten die Beamten noch einmal wiederkommen müssen. „Aber Musik braucht Luft zum Atmen“, entgegnet der Mann und grinst. Spaß verstehen die Beamten hier nicht. Sie verabschieden sich.

Verwaltungsjob gegen Uniform getauscht

Ruhestörungen wie diese gehören an Wochenenden bei der Greifswalder Polizei zum festen Nachtprogramm. Fahrzeugkontrollen ebenso. Bis zu sechs Streifenwagen sind in einer Nachtschicht in der Hansestadt unterwegs. Einen davon fahren Polizeimeister Krohn und Kommissarin Thiebach.

Vor sieben Jahren tauschte der heute 29-jährige Krohn seinen sicheren Job in der Verwaltung gegen die blaue Uniform. „Meine Familie konnte das erst nicht glauben. Immerhin fällt im Büro der Hammer freitags pünktlich um 12 Uhr und am Wochenende wird auch nicht gearbeitet. Das ist jetzt anders. Aber heute sind sie stolz auf mich.“ Polizist, sagt der Familienvater, wollte er schon als Kind werden. Ähnlich ist es auch bei seiner Kollegin Janina Thiebach, die 2011 ein duales Studium bei der Polizei absolvierte.

„Sie haben kein Licht am Fahrrad …“

Von Eldena geht es kurz nach Mitternacht zurück in Richtung Innenstadt. Vom Marktplatz über den Bahnhof, von da nach Schönwalde und wieder zurück. Während ihrer Streife fallen den Beamten immer wieder Radfahrer auf, die ohne Licht unterwegs sind. Die Konversation zwischen den Polizisten und den Radfahrern ist fast immer gleich. „Sie haben kein Licht am Fahrrad“. „Das ist mir gerade kaputt gegangen“. „Bitte absteigen und schieben. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Die kostet 20 Euro.“

Polizisten haben einen Ermessensspielraum, erklärt Polizistin Janina Thiebach. Um Bestrafung geht es der Beamtin weit weniger: „Uns ist wichtig, dass die Radfahrer im Straßenverkehr gesehen werden und somit geschützter sind.“

Auf frischer Tat ertappt

Im Puschkinring fährt ein Auto langsam in einer Kurve an den Polizisten vorbei. Der Fahrer hält Blickkontakt: „Wer uns anschaut, hat nichts zu verbergen“, sagt Krohn. Mehrere Autofahrer lassen die Beamten in der Nacht von Freitag zu Sonnabend pusten. Bei einer jungen Frau aus Demmin, die einen Freund aus Greifswald abholte, und bei einem Fahrer vom Biernotruf zeigt das Alkoholmessgerät genau null Promille an. Anders bei einem Fahrer, den die Polizisten am frühen Freitagabend aus dem Verkehr gezogen haben. Bei ihm war der Drogenschnelltest positiv. „Wir haben ihn dann in die Klinik zur Blutentnahme gebracht“, so Krohn.

Marihuana sei in Greifswald verbreitet, sagt Krohn: „Schließlich ist es auch eine Studentenstadt.“ Krohn erinnert sich an einen besonders skurrilen Fall. Ein junger Autofahrer, der angab noch nie Gras konsumiert zu haben, sollte per Urinprobe einen Drogenschnelltest machen. „Er konnte dann nicht und fragte, ob er den Test in seiner Wohnung machen könne, die sich ganz in der Nähe befand.“ Die Beamten willigten ein. Als der Mann die Wohnungstür öffnete, bemerkten die Polizisten einen starken Grasgeruch. „Ich habe mich dann etwas umgeschaut und im Schlafzimmer eine Art Zelt entdeckt. Der Mann sagte, dass er darin seine Hemden trocknen würde.“ Statt Hemden fand der Polizist mehrere Hanfpflanzen. Diese und der Mann landeten im Streifenwagen. „Er fragte dann noch, ob wir ein Foto von ihm und den Pflanzen im Polizeiauto machen könnten“, erinnert sich Krohn und lacht.

Klaus-Dieter Ruske (l.), Polizeihauptmeister, und Jörg Nehmzow, Polizeihauptkommissar, auf der Wache bei der Spiegelsdorfer Wende. Quelle: Christin Lachmann

„Ich habe nur fünf Bier getrunken. Das können niemals zwei Promille sein“

Einsätze wegen Drogen- oder Alkoholkonsum gibt es zu jeder Tages- und Nachtzeit. Selbst an eigentlich besinnlichen Feiertagen gibt es genug für die Polizisten zu tun. „An Heiligabend dachte ich noch, dass es eine ruhige Schicht wird. Aber da wurden wir dann zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt gerufen. Das passiert öfter, als man denkt.“ Vor allem, sobald Alkohol im Spiel ist.

Zu viel Alkohol hatte auch ein Mann konsumiert, der am Freitagabend in der Ausnüchterungszelle der Polizeiwache landete. „Die Kollegen stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von zwei Promille fest“, sagt Schichtführer Jörg Nehmzow. Der Mann zeigte sich wenig einsichtig und bediente die Klingel der Sprechanlage in seiner Zelle im Minutentakt: „Ich möchte noch mal pusten. Ich möchte echt nach Hause. Ich habe nur fünf Bier getrunken. Das können niemals zwei Promille sein.“

Während Klaus-Dieter Ruske, Polizeihauptmeister und Wachhabender, an diesem Abend die Anrufe entgegennimmt, koordiniert Polizeihauptkommissar Nehmzow die Beamten draußen. Per GPS sieht er, wo sich die Kollegen gerade befinden. Beide begannen ihre Laufbahn bei der Polizei bereits zu DDR-Zeiten. Die Art der Kriminalität habe sich in den vergangenen Jahren verändert. „Während man früher mit der Faust zugeschlagen hat, ist es heute eine Eisenstange oder sie zücken ein Messer“, so Nehmzow. Der Respekt, sagt er, habe nicht nur gegenüber Beamten in den letzten Jahren nachgelassen. „Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Wir gehen heute ganz anders miteinander um.“

Als die Polizisten David Krohn und Janina Thiebach einen Halt bei der Polizeiwache machen, darf der Mann nach mehreren Stunden in der Ausnüchterungszelle noch mal pusten. Das Messgerät zeigt einen Wert von 0,7 Promille an. „Alles klar. Sie dürfen gleich nach Hause“, sagt Klaus-Dieter Ruske. Während für den Mann die Nacht doch noch im heimischen Bett endet, geht es bei den Greifswalder Polizisten bis zum Morgen weiter.

Von Christin Lachmann