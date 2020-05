Auf Tauchstation: Auto samt Bootsanhänger landen im Loitzer Hafen

Loitz/Greifswald

Ein Auto ist samt Bootsanhänger am Mittwoch im Loitzer Hafen abgetaucht. Der Fahrer rutschte mit dem Gespann ins Hafenbecken der Peenestadt. Er konnte sich selbst noch in Sicherheit bringen. Pkw und Anhänger gingen jedoch unter und mussten geborgen werden.

Gespann kam plötzlich ins Rutschen

Zu diesem ungewöhnlichen Einsatz wurden Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald am Morgen gerufen. Ein Anrufer teilte gegen 8 Uhr mit, dass er am Hafen in Loitz sein Auto mit Anhänger und Boot ins Hafenbecken gefahren hätte. Der 38-Jährige wollte sein Boot zu Wasser lassen. Dafür fuhr er rückwärts ins Hafenbecken. Doch plötzlich wurde es rutschig. Als er mit seinen Hinterreifen das Wasser erreichte, ist das gesamte Gespann nach hinten ins Wasser gerutscht.

15 000 Euro Schaden entstanden

Der 38-Jährige zog zwar noch die Handbremse des Autos an, konnte damit aber die Rutschpartie nicht stoppen. Ihm gelang es nur noch, schnell aus dem Auto auszusteigen und auch die Anhängerkupplung zu lösen. Dann versanken Auto samt Anhänger im Wasser. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.

Glück im Unglück: Verletzt wurde dabei niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Loitz konnte das Auto sowie auch den Anhänger aus dem Wasser bergen.

Von Udo Burwitz