Morgenitz

Auch wenn der Arzt sie aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente geschickt hat, mag sich Brigitte Mattheus nicht zum alten Eisen zählen. Zehn Jahre hat die Heilpädagogin im Behindertenzentrum eine Töpfergruppe geleitet und von einem Kursmitglied alles gelernt, um nun selbst töpfern zu können und von der heilsamen Wirkung dieser künstlerischen Beschäftigung zu profitieren.

Zum 60. Geburtstag haben ihr ihre Kinder einen Brennofen geschenkt, was ihre Arbeit professionell erscheinen lässt. Dass sich regelmäßig auch Mädchen in ihrer kleinen Werkstatt einfinden, hat mit dem Reit-und Therapiehof zu tun, den die Morgenitzer Familie seit vielen Jahren betreibt und heute nur deshalb halten kann, weil die Nutzer – Erwachsene wie Kinder – nicht nur reiten, sondern bei aller Arbeit auch selbst mit Hand anlegen. So können auch die pferdebegeisterten Mädchen Eva-Lotte Freymuth, Maja Purz und Anna Ramthun bei Brigitte Mattheus in Morgenitz zwei interessante Hobbys miteinander verbinden – reiten und töpfern.

Von Ingrid Nadler