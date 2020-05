Auf der Schaukel hoch hinaus: Greifswalder Kinder erobern Spielplätze

Greifswald

Hermine und Emilia wollen hoch hinaus. Sie nehmen Schwung auf der Schaukel und lassen ihre Beine baumeln. „Huii“, rufen sie, während der Wind um ihre Nasen weht. Kinderlachen schallt über den Platz. Seit Mitte März waren die Spielplätze der Hansestadt geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Seit Freitag können Kinder nun wieder toben, klettern und schaukeln – zur Freude der Eltern und Kids.

„Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um die Spielplätze wieder zu öffnen“, findet Martin Slotta, Papa der fünfjährigen Hermine. Es sei wichtig, dass die Kinder wieder rauskommen und sich auspowern können. Zwar hätte die Familie auch in den vergangenen Wochen viel Zeit an der frischen Luft verbracht und Fahrradtouren unternommen, aber es ersetze nicht die Zeit auf dem Spielplatz. Das Schaukeln und Rutschen bereite Hermine am meisten Spaß.

Spielen mit Abstands- und Hygieneregeln

Doch ausgelassenes Spielen wie zuvor ist derzeit noch nicht vorgesehen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist darauf hin, dass trotz dieser Lockerung weiterhin die aktuellen Abstands- und Verhaltensregeln gelten. Spielgeräte sollten jeweils nur von einem Kind genutzt werden. Es sei darauf zu achten, dass jedes Kind nach Möglichkeit die Geräte angemessen nutzt, also keine großen Gruppen auf kleinstem Raum spielen, informiert Kreissprecher Achim Froitzheim. Außerdem sollen 1,5 Meter Abstand zueinander beibehalten werden.

„Natürlich steht die Gesundheit im Vordergrund“, so Martin Slotta. „Aber gerade auf dem Spielplatz ist es schwierig, diese Regeln einzuhalten.“ Genauso sei es auch in der Kita problematisch, sich an alle Regeln zu halten. Angst davor, dass er oder seine Tochter sich infizieren, habe er nicht. Ähnlich sieht es Karolin Höse. Die 27-jährige Mutter finde es gut, dass die Spielplätze wieder geöffnet haben, denkt aber, dass die Regeln nur schwer eingehalten werden können.

Helena (5) und Viktor (2) spielen auf dem Spielplatz am Tierpark. Die Rutsche ist bei den beiden sehr beliebt. Quelle: Stefanie Ploch

„Mein vierjähriger Sohn versteht es doch nicht, wenn er nur allein auf dem Klettergerüst spielen kann und seine Freunde davor warten müssen“, sagt sie. Solange nach dem Spielen gründlich Hände und Gesicht gewaschen werden, reiche es ihrer Meinung nach aus. „Wir werden aber in Zukunft keine Snacks mehr mit auf den Spielplatz nehmen, damit die schmutzigen Hände nicht unnötig in den Mund gesteckt werden. Man ist ja doch etwas vorsichtiger.“

Teilweise noch Absperrungen an Spielplätzen

Während die großen Spielplätze der Hansestadt am Vormittag gut besucht waren, herrschte bei den kleinen zumeist gähnende Leere. Absperrband verriegelte die Klettergerüste. „Deswegen war ich mir zunächst unsicher, ob wir rauf können oder nicht“, sagt Karin Wieland, die mit ihren Enkeln Henry (7) und Luka (5) spazieren ging. Sie entschieden sich dafür, die Absperrung abzumachen und das Klettergerüst zu erobern. „Eindringlinge sind in unserer Burg aber nicht erwünscht“, betont Luka.

Viele Spielplätze sind noch mit Band abgesperrt. Dieses Band kann aber gerne abgenommen werden, versichert Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. Quelle: Stefanie Ploch

Mit dem Entfernen des Absperrbandes haben sie alles richtig gemacht. „Die Stadt bemüht sich, nun schnellstmöglich die Absperrungen zu entfernen“, betont Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Ob das am 1. Mai komplett gelinge, könne er nicht garantieren. Immerhin sei Feiertag, nur wenige Mitarbeiter der Stadt im Einsatz, sie beseitigten regulär den Müll.

OB kritisiert kurzfristige Entscheidung

Der Oberbürgermeister freue sich dennoch, dass die Spielplätze den Kindern wieder zur Verfügung stehen dürfen. „Für die Familien bedeutet das in dieser Zeit eine große Erleichterung“, sagt er. „Allerdings fand ich es sehr unglücklich, dass wir von dieser Entscheidung der Landesregierung erst am Donnerstagabend erfahren haben. Ich hätte mich gefreut, wenn die Kommunen etwas mehr Zeit erhalten hätten, um die Spielplätze zu öffnen“, kritisiert er die extrem kurzfristige Entscheidung.

Zudem machte Fassbinder darauf aufmerksam, dass es auch gesperrte Spielplätze gebe, weil Klettergeräte nicht sicher seien, wie etwa das Wiecker Wackelschiff. Daher appelliere er an alle Eltern, solche Bauzäune nicht eigenmächtig und vorschnell zu beseitigen.

Kinder hätten Spielen vermisst

Am Spielplatz an den Credneranlagen gab es keinen Hinweis darauf, dass dieser am Abend zuvor noch gesperrt war. Viele Kinder spielten auf den Geräten. Bei Helena (5) und Viktor (2) steht die Rutsche derzeit hoch im Kurs. Sie konnten es kaum abwarten, wieder auf dem Spielplatz zu toben. „Die Kinder haben es sehr vermisst, hier mit ihren Freunden zu spielen“, erzählt der Papa Michael Eremenko.

Die Familie verbringe viel Zeit auf Spielplätzen, in den vergangenen Wochen seien sie vermehrt im Garten gewesen oder sind mit dem Rad gefahren. „Dem Bewegungsdrang nachzugehen, sich auszupowern und hier Spaß zu haben, fehlte den Kids“, so Eremenko. Umso glücklicher seien sie nun, wieder mit Freunden im Sand zu spielen.

Von Stefanie Ploch