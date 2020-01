Auf diesen Greifswalder Straßen wird 2020 gebaut

Greifswald

Bauboom auf Greifswalds Straßen: Mit dem Umbau des Hanserings, der Erneuerung der Mühlenstraße und dem Kreisel an der Lomonossowallee starten in diesem Jahr bedeutende Infrastrukturprojekte in der Hansestadt. „Wir arbeiten in diesem Jahr an Straßenbauprojekten mit einem Volumen von etwa 20 Millionen Euro“, sagte Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU).

Von der Anzahl der Vorhaben sei das Jahr durchaus vergleichbar mit den Vorjahren, das Investitionsvolumen sei aber herausragend. Die Stadt stehe vor großen Herausforderungen, so von Busse. Sieben Millionen Euro kommen aus Städtebaufördermitteln, 4,2 Millionen Euro von der EU. knapp 8,8 Millionen Euro investiert die Stadt aus Eigenmitteln.

Straßenbau in Mühlenstraße startet

Bereits am 3. Februar geht es in der etwa 200 Meter langen Mühlenstraße los – vorausgesetzt, der Winter bleibt weiterhin so mild wie bislang, wie Tiefbauamtsleiter Dieter Schick sagte. Dort werden die mit Kupferschlacke gepflasterte und rutschige Fahrbahn sowie die schmalen Gehwege zwischen Mühlentor und Markt für etwa 830 000 Euro komplett erneuert. Wie es von der Stadtverwaltung hieß, soll die Straße während der Umbauarbeiten dennoch begehbar und in Abschnitten befahrbar bleiben. Anwohner werden am 21. Januar über die konkreten Baumaßnahmen der Neubrandenburger Straßen- und Tiefbau GmbH und Verkehrseinschränkungen informiert.

Bekanntlich sollte die Erneuerung der Mühlenstraße bereits 2019 beginnen. Weil die Fördermittelzusage zu spät kam, verschob die Stadt die Arbeiten, um eine Winterunterbrechung zu vermeiden. „Die Mühlenstraße erfährt eine deutliche Aufwertung, die auch den Besuch von Geschäften attraktiver macht“, sagte von Busse. Archäologische Untersuchungen sollen den Straßenbau begleiten, der bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll.

Spundwand-Ausschreibung endet am 6. Februar

Das vom Finanzvolumen größte und zeitlich aufwendigste Bauvorhaben ist der Umbau des Hanserings mit der Erneuerung der Spundwand an der Ryck-Südseite. Die Ausschreibungsfrist für den Bau der Spundwand endet am 6. Februar. Danach sollen die Arbeiten für den etwa 7,44 Millionen Euro teuren Umbau der Straße zu einer dreireihigen Allee in die Ausschreibung gehen. Von Busse rechnet damit, dass im Sommer die Straßenbauarbeiten beginnen können. „Wir wollen die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich halten“, betonte sie.

Der Verkehr soll zweispurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Bei Arbeiten zwischen NDR-Gebäude und Fangenturm soll der Verkehr per Ampelschaltung wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Zudem werde an der Ortsumgehung mit Schildern auf die Bauarbeiten hingewiesen. Eine Einfahrt über die anderen Zugangsstraßen nach Greifswald sei auch deshalb sinnvoll, weil neben dem Hansering auch der Bau des Ostseeküstenradweges auf der Chausseestraße in Neuenkirchen beginnt, so von Busse.

Stadtwerke verlegen Stromleitungen

Vorbereitend zum Hansering-Umbau starten die Stadtwerke am 20. Januar mit der Verlegung von Stromleitungen. Diese Arbeiten werden nach Angaben der Stadt bereits von ersten archäologischen Untersuchungen begleitet. Diese Leitungen liegen bislang noch zwischen Kaikante und Straße, sollen aber vor dem Umbau der Spundwand auf die Südseite des künftigen Hanserings verlegt werden.

Die Verstärkung der etwa 400 Meter langen, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammenden Spundwand ist nach Angaben der Stadt notwendig, weil sie nicht mehr standfest ist. Um aufwendige archäologische Untersuchungen in diesem Bereich zu vermeiden, wird die teils original erhaltene Spundwand zwischen Steinbeckerbrücke und Fangenturm um eine vorgesetzte Stahlspundwand verstärkt. Der Bau kostet rund vier Millionen Euro, von denen drei Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln kommen. Die Stadt hatte beim Innenministerium einen Antrag auf Sonderzuweisung in Höhe von 900 000 Euro für die Spundwand gestellt und hofft nun auf die Zusage durch Innenminister Lorenz Caffier ( CDU), der am 24. Januar Greifswald besucht.

Archäologische Untersuchungen zeitversetzt

Archäologisch spannend könnte es dann einige Meter weiter an der Fahrbahn des Hanserings werden, weil dort die mittelalterliche Stadtmauer entlangführte. Die Archäologen werden in den insgesamt sechs Bauabschnitten zeitversetzt vor den Straßenbauarbeiten den Boden untersuchen. Nach den Funden im Hansehof, die dort die Arbeiten verzögert hatten, habe man sich auf dieses Vorgehen geeinigt, so von Busse. „Wir haben uns in der Theorie auf Funde vorbereitet. Die Praxis wird zeigen, ob sich das so wie geplant realisieren lässt.“

Kreisel in der Lomo kommt

Auch an der Kreuzung Lomonossowallee/Dubnaring beginnen im Frühjahr die Arbeiten. Derzeit läuft die Ausschreibung für den Umbau zu einem Kreisverkehr, mit dem das Konfliktpotenzial an diesem Verkehrsknotenpunkt entschärft werden soll. Die Arbeiten sollen nach den Worten von Tiefbauamtsleiter Dieter Schick im Herbst 2020 abgeschlossen sein. Auch in der Stettiner Straße, in der Flugplatzsiedlung in Ladebow und an der Kreuzung Makarenkostraße will die Stadt die 2019 begonnenen Arbeiten in diesem Jahr abschließen.

Für die auf etwa zwei Millionen Euro geschätzte Erneuerung der Arndtstraße schreiten die Entwurfsplanungen voran. Für Zündstoff sorgt dort der nach jetzigem Stand geplante Wegfall von etwa einem Drittel der derzeit 90 Parkplätze. Die Verwaltung hofft, dass noch in diesem Jahr die Fördermittelantrag gestellt werden kann und die Straßenbaumaßnahmen beginnen können.

Gehwege werden saniert

Investieren will die Stadt auch in die Instandhaltung von Gehwegen und Straßen. „Wir haben einen großen Nachholbedarf an Unterhaltungsmaßnahmen in der Stadt“, sagte von Busse. „Ich hoffe, dass wir im nächsten Haushalt die Unterhaltsmittel erhöhen können, um den teilweise sehr schlechten Zustand nach und nach abarbeiten können.“ In diesem Jahr investiert die Stadt dafür 920 000 Euro, von denen 370 000 Euro aus dem Haushalt 2019 stammen.

Unter anderem sollen die Gehwege in der Makarenkostraße, Schillstraße und Lomonossowallee sowie am Ernst-Thälmann-Ring, am Birkhahnweg, Max-Hagen-Weg und Karl-Behrend-Weg erneuert werden. Dazu kommen Instandhaltungsmaßnahmen von Straßen, unter anderem in der Born-, Röntgen- und Lise-Meitner-Straße und in einem Abschnitt der Hainstraße.

