Auf frischer Tat ertappt: Mann stellt Einbrecher in Wackerow bei Greifswald

Wackerow/Greifswald

Mit so viel Zivilcourage hat dieser Einbrecher wohl nicht gerechnet: Nachdem der Täter am Montagmittag versuchte, in ein Einfamilienhaus in der Wohnsiedlung Am Flemmingberg in Wackerow einzubrechen, wurde er von einem 59-Jährigen angesprochen und somit von dem Vorhaben abgebracht. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und konnte den Täter bis zum Eintreffen der Beamten festhalten.

Bei der Überprüfung des Fahrrades des Mannes konnten die Beamten feststellen, dass dieses als gestohlen gemeldet wurde. Außerdem konnten bei der anschließenden Durchsuchung seiner Kleidung und seines Rucksackes mehrere Gegenstände wie Schlüssel, Handys, Bargeld und Kinderkleidung sichergestellt werden, die vermutlich aus anderen Diebstahlshandlungen stammen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle nach Greifswald gebracht.

Einbrecher ist polizeibekannt

Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen 33-jährigen deutschen Mann handelt, der der Polizei bereits mehrfach wegen ähnlicher Fälle bekannt ist und zudem zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben wurde. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

Am Sonntag brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in Greifswald Wieck ein. Ob Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der Stehlschaden ist, muss noch festgestellt werden, da sich die Eigentümer aktuell nicht vor Ort aufhalten, wie die Polizei mitteilt.

Von OZ