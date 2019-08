Greifswald

Am Sonnabend wissen wir, wer der neue Bürgerschützenkönig Greifswalds sein wird. Denn ab Freitag lädt das Greifswalder Schützenfest ein. Dann findet das Königsschießen statt. Für die Bürger wird es am Samstag interessant. 11 Uhr treten die Vereine auf dem Marktplatz an. 11.30 Uhr setzt sich der bunte Zug zum Festplatz auf dem Gelände des Schützenvereins an der Wolgaster Straße in Bewegung, wo 13 Uhr die Schießwettbewerbe beginnen, unter anderem wird der Bürgerschützenkönig mit dem KK-Gewehr ermittelt. Dazu gehört ein umfangreiches Begleitprogramm mit Bogen- und Armbrustschießen sowie Spiel und Spaß für Kinder. Die Preise werden auf dem Schützenball ab 20 Uhr vergeben.

In Ludwigsburg wird bereits ab 10 Uhr zum Kräuter- und Räuchermarkt eingeladen. Zum umfänglichen Angebot des Fördervereins Schloss- und Gutshofanlage Ludwigsburg für die Gäste gehören Schlossführungen (11 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr) und eine Parkführung (14 Uhr). Um 12.30 Uhr lädt die Greifswalder Band „Seeside“ zum Konzert ein und um 15 Uhr steht das Mitspielmärchen „Schneewittchen“ auf dem Programm. Die Werkstatt des Pommerschen Künstlerbundes hat geöffnet. Auch Schlosskapelle und Museum können besichtigt werden.

Auf dem Hof des „Klex“ in der Langen Straße wird ab 10 Uhr zum Urban-Art-Open-Air eingeladen. Mehrere DJs legen auf, es gibt Liveacts, wird versprochen. 15 Uhr beginnt eine Streetart-Auktion. Hier könnt Interessenten auf Kunstwerke der Streetart- und Graffitikünstler bieten, und sich somit einzigartige Kunstwerke sichern. Wildschwein sowie vegane Spezialitäten werden ab 13 Uhr serviert. Ab 10 Uhr geht’s los.

Am Sonntag wird um 11.30 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst, im Dom St. Nikolai Greifswald eine neue Ausstellung von Walter Green, „Bitte berühren“, eröffnet. Gezeigt werden dieses Mal Eichenbalken aus Abbruchhäusern. In neuer Form stehen sie jetzt als „nutzlose“ Skulpturen vor uns, heißt es in der Einladung.

Natürlich können auch die vielen Ausstellungen in Greifswald empfohlen werden, zum Beispiel die Interart 2019 im Pommernhus in der Knopfstraße, die noch bis zum 26. August geöffnet hat. Die Spannweite der Exponate reicht von auf neue Art abstrahierenden Werken über Ölbilder, die auf faszinierende Weise auf den Naturalismus des 17. Jahrhunderts zurückgreifen, und bis hin zu handgearbeiteter Gebrauchskeramik aus Botswana.

Kontakt zum Autor

https://www.ostsee-zeitung.de/Mehr/OZ-Redaktion/Oberdoerfer

Von Eckhard Oberdörfer