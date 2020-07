Auffahrunfall auf Usedom: Kind (10) verletzt, drei Autos verbeult

Mellenthin

Zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden kam es am Sonntag Mittag auf der Bundesstraße 110 auf der Insel Usedom. Wie die Polizei mitteilte, musste der Fahrer eines Audi, der aus Usedom kommend in Richtung Mellenthin fuhr, am Abzweig K34 (Lieper Winkel) verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende BMW kam ebenfalls rechtzeitig zum Stehen. Der 66-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Volkswagen, der hinter dem BMW gefahren war, erkannte die haltenden Fahrzeuge allerdings zu spät und fuhr auf den BMW auf. Infolge des Aufpralls wurde der BMW auf den Audi geschoben.

Kind ins Krankenhaus

Bei dem Unfalll wurde ein Insasse des BMW leicht verletzt. Er konnte den Angaben zufolge an Ort und Stelle ambulant behandelt Ein zehnjähriges Kind, das im VW mitgefahren war, wurde durch die Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Untersuchung in das Krankenhaus Anklam gebracht. Der Junge wurde als leicht verletzt eingestuft.

Drei Autos abgeschleppt

Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30 000 Euro. Für die Aufnahme des Unfalls und die Bergung der verbeulten Autos wurde die Bundesstraße für 1,5 Stunden halbseitig gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

