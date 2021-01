Greifswald

Normalerweise regulieren Sicherheitskräfte dicht gedrängte Menschenmassen auf Konzerten oder Volksfesten, doch seit dem Beginn der Corona-Pandemie kontrollieren sie auch in Greifswald, dass Supermarkt-Besucher sich nicht zu nahe kommen. Obwohl Veranstaltungen mit vielen Besuchern gestrichen sind, fanden Sicherheitsdienste neue Standbeine. „In dieser Hinsicht ist das ein Gewinn, weil die Branche stärker wahrgenommen wird und wir neue, anspruchsvolle Aufgaben übernehmen konnten“, sagt Philipp Groß (36). Er ist Geschäftsführer von M & G Sicherheitsdienst.

Mit sensiblen Daten umgehen

Seine Mitarbeiter kontrollieren seit dem Frühjahr 2020 die Eingänge der Universitätsmedizin Greifswald, stehen vor Supermärkten und Postfilialen. Das Kerngeschäft ist weggebrochen. „Damit sind wir kein reiner Veranstaltungsservice mehr“, fasst Groß zusammen. Die Einlasskontrolle an der Uniklinik erfordert den Umgang mit Patientendaten und die Absprache mit den Mitarbeitern der Klinik. Das sei bisher gut gelaufen, sagt Groß. Zu den Kernaufgaben gehört auch, auf das Einhalten der Maskenpflicht, den Mindestabstand und das Mitführen eines Einkaufswagens in Märkten hinzuweisen.

Anzeige

Hinweise, anordnen, ermahnen

Oft genug trifft das auf Unverständnis, bestätigt Sylvia Lütkehölter (59), Geschäftsführerin der Uniservicedienstleistungsgesellschaft mbH“ (USD). Sie erinnert sich an einen Vorfall, bei dem ein Kunde einen ihrer Mitarbeiter verbal angegangen ist, weil der auf die Maskenpflicht hinwies. Lütkehölter schritt ein. „Ich habe klar gesagt, dass ein hochgezogener Rollkragenpullover nicht der geltenden Maskenpflicht entspricht und erklärt, dass man mit der Maske nicht nur sich selbst, sondern auch andere schützt.“

Ausbildung zur Sicherheitskraft Personen, die das Leben oder Eigentum fremder Personen bewachen, brauchen grundsätzlich einen Schein nach Paragraf 34a der Gewerbeordnung. Die Unterrichtung dafür dauert 40 Stunden. Für weiterführende Tätigkeiten wie z. B. leitende Positionen oder die Bewachung von Flüchtlingsunterkünften verlangt der Gesetzgeber eine Sachkundeprüfung, die rechtliche und fachliche Aspekte vertieft. Die Vorbereitung dauert mehrere Wochen. Die Industrie- und Handelskammern nehmen die Prüfung ab. Eine duale Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit dauert drei Jahre. Danach sind Fortbildungen, u. a. zum Meister für Schutz und Sicherheit oder ein Masterstudium, möglich.

Sven Schneider, Inhaber des Edeka-Marktes am Bahnhof, ist froh, Fachleute von M & G zu engagieren. „Wenn Kunden aggressiv werden, dann braucht man Menschen, die für solche Situationen ausgebildet sind. Das können meine Mitarbeiter nicht leisten.“ Die Einlasskontrolle sei zeitlich auch nicht von den Mitarbeitern zu stemmen. Sie werden im Laden gebraucht. „Engagiert haben wir den Sicherheitsdienst ursprünglich, um zu kontrollieren, ob jeder Kunde einen Wagen dabei hat. So stellen wir sicher, dass nicht mehr Kunden als gesetzlich erlaubt gleichzeitig einkaufen“, erklärt Schneider.

Lesen Sie auch:

Täglich müssen die Einsatzkräfte etliche Male hinweisen und ermahnen. Freundlich, aber bestimmt. Philipp Groß ergänzt, dass trotz verbaler Scharmützel in keinem Fall körperliche Gewalt notwendig gewesen ist. Vereinzelt wurde Kunden der Zutritt verwehrt. Wenn es nötig ist, wird die Polizei gerufen.

Präsenz in Greifswald wertet Image auf

Die USD blicke auf ein zwiespältiges Jahr zurück – neue Aufträge auf der einen Seite, weggefallene Kunden auf der anderen, sagt Sylvia Lütkehölter. Bewachung sei nicht das Hauptgeschäft ihrer Firma. Die Männer und Frauen kümmern sich um Liegenschaften der Universität, fahren Bluttransporte für die Unimedizin oder überprüfen, ob Türen, Tore und Grundstücke korrekt gesichert sind.

Der Einsatz vor der Obstabteilung könne in einer kleinen Stadt wie Greifswald der Branche helfen, findet sie. „Ich denke, dass es für die Leute etwas Positives hat, weil man den Wachmann vielleicht schon kennt, der vorher beim Konzert im Einsatz war und nun vor dem Supermarkt steht. Das könnte eine Aufwertung des Images sein.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wachfrauen setzen Hausrecht um

Die Sicherheitsmänner- und frauen sind Dienstleister, zu vergleichen mit der Polizei, die keine Gesetze machen, sie aber umsetzen. „Wir werden beauftragt und setzen das Hausrecht des Kunden um“, erklärt Lütkehölter. USD war vor der Coronakrise in Einkaufszentren wie dem Schönwaldecenter aktiv. Aber die in der Coronazeit gestiegenen Anfragen könne USD mit dem Personal von rund 170 Mitarbeitern nicht allein stemmen, so Lütkehölter. Umso besser sei, dass man mit anderen Firmen wie M & G Kontakte pflegt. „Wir hoffen, dass Corona irgendwann ein Ende hat. Und dann sind hoffentlich immer noch mehrere Firmen am Markt.“

Von Christopher Gottschalk