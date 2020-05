Aufgrund der Corona-Krise wird eine ganz besondere Konfirmation in Greifswald gefeiert

Greifswald

So etwas gab es in der Marienkirche wohl noch nie. Am Pfingstsonntag findet zwar eine Konfirmation statt, aber nur in einem eigenen Gottesdienst für die Familien der Konfirmanden, ohne Abendmahl und ohne den in der evangelischen Kirche sehr wichtigen Gesang. Er beginnt um 11 Uhr nach der Pfingstandacht. Für die musikalische Begleitung sorgt die Mehmelorgel.

Gesungen wird erst nach dem Gottesdienst

„Am Ende des Konfirmationsgottesdienstes gehen wir auf die Brüggstraße und singen dort gemeinsam das Lied ‚Möge die Straße uns zusammenführen‘“, erzählt Ulrike Streckenbach, Pastorin der Greifswalder Marienkirche. Sie freut sich sehr, dass die Hälfte der Konfirmanden dieses Jahrgangs sich für die Konfirmation 2020 trotz Corona-Einschränkungen entschieden hat. Jeder konnte sich entscheiden, ob er lieber im Herbst oder erst 2021 konfirmiert werden will.

In ganz Greifswald hätte sich etwa die Hälfte der evangelischen Christen dieses Jahrgangs für die Konfirmation in diesem Jahr entschieden. In St. Jacobi hat das einer von zwei Konfirmanden getan. „Mit den derzeitigen Einschränkungen findet die Feier wie üblich im Gottesdienst statt“, informiert Pastor Michael Mahlburg.

Im Dom wird zwei Mal gefeiert

St. Nikolai ist groß genug für die Konfirmanden, die dieses Jahr feiern, plus deren etwa 150 Gäste und weitere 50 Besucher, so dass die Feier Teil des Gottesdienstes sein wird. Im Dom gibt es am Nachmittag einen zweiten Durchgang für Konfirmanden der Johannesgemeinde. „Unsere Kirche ist ja viel zu klein“, begründet Pastor Torsten Kiefer. Insgesamt lassen sich Sonntag 24 junge Leute in Greifswald konfirmieren.

Zutaten für späteres Abendmahl

In der Marienkirche wird zwar nicht Brot und Wein beziehungsweise Traubensaft zum Abendmahl gereicht. Aber es gibt etwas, was daran erinnert und es so noch nicht gab. Statt des Brots gibt es ein Säckchen mit Körnern für jeden Konfirmanden, eine Grundlage für ein späteres gemeinsames Brotbacken und schließlich ein gemeinsames Abendmahl. „Die Konfirmation ist ja nicht mehr Voraussetzung für die Zulassung zum Abendmahl“, erinnert die Pastorin. Es sei ein Bekenntnis zur Taufe, symbolisiere Gemeinschaft, die Nähe zu Gott. „Wir haben uns viel überlegt, dass es trotz der Einschränkungen ein unvergesslicher Tag wird.“

Normalerweise legen die Pfarrer den Konfirmanden zum Segen ihre Hand auf den Kopf. Das ist wegen der Hygieneregeln in diesem Jahr nicht möglich. „Wir wollen auf keinen Fall, dass es zu Ansteckungen kommt“, betont Ulrike Streckenbach. Daher werden die Konfirmanden am Taufstein stehen, während die Pastorin ihnen mit dem gebotenen Abstand den Segen zuspricht.

Konfirmationssprüche können alle lesen

Außerdem erhalten die Konfirmanden eine Kerze, die sie selbst gestaltet haben. Auch an die Verbindung mit den Jugendlichen, die erst 2021 konfirmiert werden, hat die Gemeinde gedacht. „Wir haben am Freitag Banner mit den Konfirmandensprüchen aller Jugendlichen dieses Jahrgangs am Portal der Kirche angebracht“, erzählt Ulrike Streckenbach. Vergleichbares hat es schon einmal gegeben. Banner mit Konfirmationssprüchen hingen während der Bauzeit am Gerüst.

Bewusstes Bekenntnis zu Jesus Christus

„Ich wurde als Baby getauft und bin mit dem Glauben an einen liebevollen und behütenden Gott aufgewachsen“, erzählt Maria Klingenberg, die sich für eine Konfirmation 2020 in St. Marien entschieden hat. Sie freut sich, dass viele ihrer Verwandten kommen, um mit ihr zu feiern. „Seit der Kindergartenzeit habe ich viele Geschichten über Jesus gehört und fühle mich in der Gemeinschaft der anderen Christen wohl“, so Maria Klingenberg. Zwar falle es ihr schwer, alle christlichen Vorstellungen zu glauben, aber „mit meiner Konfirmation möchte ich mich ganz bewusst zu Jesus Christus bekennen.“

Jaromir Eberts hat sich anders entschieden. „Ich verschiebe die Konfirmation, damit wir alle gemeinsam feiern können.“ Dazu gehören für den Jugendlichen ein Gottesdienst mit der gesamten Gemeinde und ebenso das Abendmahl.

Von Eckhard Oberdörfer