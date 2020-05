Aufsichtsrat: Parkhaus am Greifswalder Nexöplatz kommt

Greifswald

Der monatelange Streit um den Bau des Parkhauses auf dem Nexöplatz ist beendet. Auf einer außerordentlichen Sitzung gab der Aufsichtsrat am Dienstag grünes Licht für weitere Planungen. Nach OZ-Informationen wurde etwa zwei Stunden über die konkreten Aufgaben einer Fortführung gestritten.

Zuletzt verweigerte sich Aufsichtsrat mehrfach

Schon 2012 wurde der Bau des Parkhauses von der Bürgerschaft beschlossen und 2019 der Bebauungsplan bestätigt. Aber der Aufsichtsrat verweigerte mehrfach den Auftrag für weitere Planungen.

Nach der letzten Sitzung trat der Vorsitzende Axel Hochschild ( CDU) zurück. Er warf dem linksgrünen Bündnis vor, den dringend nötigen Parkhausbau verhindern zu wollen (die OZ berichtete). Dieses Lager hat die Mehrheit in Aufsichtsrat und Bürgerschaft. Eine Neubesetzung des GPG-Aufsichtsratsplatzes der Christdemokraten erfolgt voraussichtlich im Juli.

„Wir lagen nicht weit auseinander“

Wie die amtierende Vorsitzende Bettina Bruns (Grüne) informierte, sei die außerordentliche Sitzung auf Initiative einiger Aufsichtsratsmitglieder zustande gekommen. „Es war gut, dass Rechtsanwalt Dr. Schmidt da war“, schätzt sie ein. „Ich bin optimistisch, dass wir in Zukunft konstruktiv weitermachen.“

Die Mitglieder wollten ihre Fachkompetenz, zum Beispiel als Kaufleute oder Anwälte, in die weitere Entwicklungen einbringen. „Es gab nie einen Dissens, dass das Parkhaus gebaut wird, nur über das Wie waren wir uns nicht einig.“ Dabei hätte man gar nicht weit auseinander gelegen. Leider hätten das die Aufsichtsratsmitglieder wegen der Verschwiegenheitspflicht nicht kommunizieren können.

Bau mit weniger als 560 Plätzen jetzt möglich

Die Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG) favorisierte bisher ein Fertigteilhaus mit 560 Stellplätzen, plus Fahrradabstellanlage, Lastenräderausleihe, Elektrotankstelle, möglichst auch Seviceangeboten.

„Wir haben einer Planung freigegeben, die Möglichkeiten einer Reduzierung der Plätze beinhaltet“, informiert Bruns. Zum Beispiel müsse die Wirtschaftlichkeit betrachtet werden. Wenn dazu Zahlen vorliegen, könne der Aufsichtsrat über den konkreten Ausbau beraten.

Auf der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend war der Beschluss des Aufsichtsrates noch nicht bekannt. Es bekannten sich Mitglieder zum Parkhausbau auf dem Nexöplatz. Der sei nötig. Es gab eine Enthaltung.

Kein Auftrag für Oberbürgermeister

Ein Antrag der CDU, dass nötigenfalls der Oberbürgermeister die größtmögliche Variante durchsetzt, fand keine Mehrheit. Gerd-Martin Rappen erinnerte für die Christdemokraten daran, dass die Verwaltung einen Bedarf für über 900 Stellplätze sieht. Der ergibt sich beispielsweise durch den Neubau des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie, den geplanten Ausbau der Straße An den Wurthen und die vorgesehene Bebauung weiterer Flächen am Hansering.

Grüne: Stellplätze müssen in der Nähe liegen

„Wir dürfen uns durch das Parkhaus Nexöplatz andere Projekte nicht kaputtmachen, zum Beispiel eine Vergrößerung des Angebots an der Holzgasse und am Bahnhof sowie das Parkhaus in der Steinbeckervorstadt“, gibt Grünenfraktionschef Alexander Krüger zu Bedenken.

Wer beispielsweise seinen Stellplatz in der Innenstadt oder An den Wurthen verliert, für den sei das Parkhaus Nexöplatz womöglich nicht attraktiv. Das könne zu Leerstand im Parkhaus führen. Auch Linkenfraktionschef Jörn Kasbohm meinte im Bauausschuss, dass man mehr über die Wirtschaftlichkeit wissen müsse und darüber, was für Gebühren Nutzer erwarten. Krüger freut sich, dass jetzt weiter geplant wird.

Senatorin: Überangebot an Stellplätzen nötig

Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) kann sich nicht vorstellen, dass die stadteigene GPG infolge des Parkhausbaus in wirtschaftliche Turbulenzen gerät. Für die Banken seine solche Investition sehr lukrativ. „Wenn wir den Verkehr lenken wollen, müssen wir zuerst ein Überangebot an Stellflächen haben“, sagte sie im Bauausschuss. Bisher herrsche Mangel.

GPG-Geschäftsführer in der Kritik

GPG-Geschäftsführer Detlef Borchert wollte sich nicht äußern. Er verwies auf eine Pressemitteilung der Stadt. Die Luft für Borchert ist offenbar inzwischen sehr dünn geworden. Nach OZ-Informationen hat er nicht mehr das Vertrauen des gesamten Aufsichtsrates, weil er dessen Anregungen nicht aufnahm und Fragen nicht beantwortete.

Eine Mehrheit soll sich gegen eine Vertragsverlängerung ausgesprochen haben. Auf Nachfrage wollte sich die Stadt mit dem Hinweis auf Personalangelegenheiten nicht einmal dazu äußern, wer den Geschäftsführer bestimmt. Die Stadt ist der Gesellschafter der GmbH. Borchert ist bei der Stadt angestellt.

Von Eckhard Oberdörfer