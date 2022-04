Auftakt Stadtradeln in Greifswald und Spendenfahrt mit „The Voice of Germany“-Finalistin

Greifswald

Keine Frage: Greifswald ist eine Fahrradstadt. Das wird nach zwei Jahren Pause auch wieder gebührend gefeiert. Am 1. Mai veranstalten die Stadtwerke von 11 bis 17 Uhr zum fünften Mal ein Fahrradfest. Dieses bildet auch den bundesweiten Auftakt für das diesjährige Stadtradeln.

Bereits zum 8. Mal nimmt die Hansestadt an der Aktion teil. Insgesamt drei Wochen haben alle Akteure Zeit, kräftig in die Pedalen zu treten und Radkilometer zu sammeln. Gesucht wird Deutschlands fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern insgesamt sowie mit den meisten Radkilometern pro Einwohner.

Acht Mal um die Welt im vergangenen Jahr

Teams und Einzelstarter können sich ab sofort auf der Internetseite www.stadtradeln.de/greifswald registrieren. Teilnehmen kann jeder, der in Greifswald lebt, arbeitet, die Schule oder Uni besucht oder einem Verein angehört. Insbesondere sind auch Familien oder Unternehmen aufgerufen, mitzumachen. Schon ab zwei Personen können sich Teams bilden, die gemeinsam möglichst viele Kilometer beruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurücklegen.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich insgesamt 1902 Greifswalder beim Stadtradeln, die in 125 Teams gemeinsam 326 266 Kilometer zurücklegten. Umgerechnet sind die Teilnehmer etwa acht Mal um die Erde gefahren. Dadurch konnten 48 Tonnen Kohlendioxid im Vergleich zur gleichen Strecke mit dem Auto vermieden werden. Wird der Rekord in diesem Jahr noch mal getoppt? Das sei schwer abzusehen, sagt Michael Haufe von der Umweltabteilung der Greifswalder Stadtverwaltung. Bei ihm laufen die Fäden für das Stadtradeln zusammen: „Was wir im letzten Jahr gefahren sind, wird schwer zu toppen. Die Ergebnisse aus den Vorjahren sind immer wieder eine neue Herausforderung.“

Auch die Witterung hat Einfluss auf das Ergebnis des Stadtradelns. „Vor zwei Jahren gab es eine Woche lang heftigen Regen. In der Woche kamen deutlich weniger Kilometer zusammen. Man muss aber auch sagen, dass es in Greifswald viele motivierte Fahrradfahrer gibt, die dann auch bewusst mehr fahren als sonst“, so Haufe weiter. Stand Montag haben sich bislang rund 400 Teilnehmer und 74 Teams für das diesjährige Stadtradeln angemeldet. Bei diesem soll auf die Problematik des Klimawandels hingewiesen und das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass jeder Einzelne seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann.

Radrennen beim Fahrradfest

Am Sonntag um 15 Uhr wird das diesjährige Stadtradeln beim Fahrradfest der Stadtwerke auf Höhe der Lomonossowallee in Schönwalde I offiziell mit einer Familientour eröffnet. Isabell Schmidt, die „Voice of Germany“-Finalistin von 2012 wird die Ausfahrt begleiten. Diese Tour ist gleichzeitig eine Spendenfahrt: Wer daran teilnehmen möchte, zahlt 5 Euro als Startgebühr (Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren fahren kostenfrei mit), die komplett an die Verkehrswacht für die Aktion „Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr“ gespendet werden.

Darüber hinaus organisiert die Abteilung Radsport der HSG Greifswald beim Fahrradfest sieben Wettrennen, bei denen um den „Großen Preis der Stadtwerke“ geradelt wird. Ab 10.30 Uhr werden die Startnummern ausgegeben und um 11.15 Uhr geht es mit dem „Fette Reifen“-Rennen für Kinder los. Es folgen die Radrennen für jugendliche und erwachsene Lizenzfahrer. Auch die Amateure und Elite-Amateure sowie die erwachsenen Hobbyfahrer können an dem Radrennen teilnehmen. Alle beim Stadtwerke-Fahrradfest gefahrenen Kilometer können beim Stadtradeln angerechnet werden.

Fahrradparcours und Verlosung

Das Bühnenprogramm am Sonntag wird von der Musikfabrik Greifswald gestaltet. Die Bands „Room Squats“, „Scientists“ und „Dr. Triangel“ sind angefragt. Daneben wird es zahlreiche Mitmachangebote rund um das Fahrrad geben. Die Polizei ist mit einem Infostand und Verzerrungsbrille dabei, um die Folgen von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu demonstrieren.

Der ADFC stellt Lastenfahrräder zum Probe fahren zur Verfügung. Kinder können sich am Stand des DRK Verletzungen schminken lassen. Es gibt ab 13 Uhr einen Fahrradparcours mit außergewöhnlichen Rädern. Außerdem kann das eigene Rad kostenlos überprüft und codiert werden. Auch eine Verlosung wird es geben. Als Hauptpreise winken Gutscheine für ein Greifswalder Fahrradgeschäft im Wert von 250, 150 und 50 Euro.

Anmeldungen für die Radrennen auf www.team-radsport.de/gp-stadtwerke. Weitere Informationen zum Fahrradfest gibt es auf www.sw-greifswald.de.