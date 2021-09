Greifswald

Buhrufe für Friedrich Merz. Die Landes-CDU hat am Donnerstagabend zu einem Wahlkampf-Höhepunkt in Greifswald eingeladen. Rund 200 CDU-Mitglieder sitzen in Greifswald innerhalb eines Zauns, um Merz, der unter einem möglichen Kanzler Armin Laschet Wirtschaftsminister werden könnte, zu hören.

Weit mehr Zuschauer stehen hinter dem Zaun, pfeifen und buhen, wenn Merz seine Botschaften verteilt: als Einheizer für Michael Sack und Philipp Amthor, CDU-Spitzenkandidaten im Nordosten für Land- und Bundestag. Es wird ein schwerer Abend für Christdemokraten.

Schlechte Prognosen für die Wahl

Um die MV-CDU steht es gut drei Wochen vor den Wahlen schlecht. Eine aktuelle Umfrage von Infratest Dimap sieht die Partei zur Landtagswahl mit 15 Prozent nur noch auf Platz drei (SPD 36, AfD 17), zur Bundestagswahl bei 19 Prozent weit hinter der SPD.

CDU-Landeschef Sack (47), der gern Ministerpräsident werden möchte, aber derzeit um Umfragetief feststeckt, leuchtet in Greifswald trotzdem. Merz kommt. Er freue sich „auf den hohen Besuch und die Aufmerksamkeit“. Er sei viel unterwegs im Land. Die Umfrage kommentiert er so: „Ich verstehe diese Zahlen nicht.“ Er habe anderes Feedback.

Mitglieder glauben an Sieg im September

Den Optimismus teilen manche CDU-Mitglieder nicht. „Wäre es doch nur schon vorbei“, sagt einer. Man sei ratlos, warum die CDU so abgestürzt ist. Offiziell gibt es fast nur Positives: „Es wird besser“, glaubt Anne Bergunde (23), CDU-Mitglied aus Dobbertin. Sie glaube an einen Sieg der CDU am 26. September. Die Wahl sei noch zu drehen, erklärt Klaus-Dieter Lehrkamp (69) aus Greifswald. Aber: „Viele wissen nicht mehr, wofür die CDU steht.“ Die Basis wolle eher eine konservativere Ausrichtung.

Mittendrin Moderator-Urgestein Waldemar Hartmann (73), zuständig für Witze und Populismus. Kostproben: Durch das Gendern werde „die deutsche Sprache vergewaltigt“. Zum guten Wetter: „Der liebe Gott ist ein Schwarzer.“ Zum CDU-Abend: „Ich habe mich natürlich informiert, was ich in 30 Jahren ARD nicht getan habe.“ Hartmann lacht am lautesten. Nein, „Waldi“, ein Bayer, habe noch kein Weizenbier getrunken, witzelt ein CDU-Mann. Der sei so.

Der ehemalige Fernsehmoderator Waldemar Hartmann steht auf der Bühne der Wahlkampfveranstaltung der CDU und hält seinen Präsentkorb mit Produkten des Landes in den Händen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Auch für die Bundestagswahl ist die durch Angela Merkel in MV verwöhnte CDU noch mehr als Sieger gesetzt. Von den sechs Wahlkreisen, die sie 2017 alle im Nordwesten gewann, könnten am Ende nur zwei oder drei übrig bleiben. In der Partei macht sich Resignation breit.

Amthors Einzug in den Bundestag nicht sicher

Philipp Amthor, CDU-Spitzenkandidat für den Bundestag in MV, droht gar aus dem Parlament zu fliegen. Das wäre durchaus denkbar, wenn SPD-Kandidat Erik von Malottki oder AfD-Mann Enrico Komning Amthor den Wahlkreis 16 in Vorpommern abnehmen, andere CDU-Leute ihren Wahlkreis aber direkt gewinnen. Einige Meinungsforscher halten dies für möglich. Der Spitzenplatz auf der CDU-Landesliste nutzte Amthor dann nichts. Er selbst weist solche Überlegungen zurück.

Merz im Wortgefecht mit politischen Gegnern

Merz soll nun mit dem Greifswald-Event den Stimmungswechsel mitbringen. Helden-Einmarsch nach „Fluch der Karibik“-Musik. Beifall innerhalb des Zauns, Buhrufe draußen, wo offenbar andere politische Kräfte die Oberhand haben, vor allem junge.

Auftritt Philipp Amthor. Er prophezeit eine „Richtungswahl“ im „Stammland der CDU“. Amthor: „Wie können, wir wollen und wie werden gewinnen.“ Er warnt vor einem „rot-rot-grünen Experiment in unserem Land“.

Merz rauscht durch die Themen. Wirtschaft, schwächelnder Euro, innere Sicherheit, Zukunft der Renten. Er hebt die Bedeutung der Bundestagswahlen hervor. Die ganze Welt blicke, jetzt da Angela Merkel von der politischen Bühne verschwinde, auf Deutschland, auf die Richtung, die das Land nimmt. Der Klimawandel sei unbestritten „ein ernsthaftes Problem“, aber in der politischen Mitte gemeinsam zu lösen. Die Demonstranten rufen laut dazwischen; Merz keilt zurück, gibt sich aber gesprächsbereit. CDU-Landeschef Sack hat nur eine Nebenrolle. Er seht hinter dem starken Rhetoriker Merz, faltet brav die Hände und lächelt.

Von Frank Pubantz