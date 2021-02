​Aufzug am Greifswalder Bahnhof wegen Vandalismus weiterhin defekt

Greifswald

Gleich mehrmals ist der Aufzug am Greifswalder Bahnhof durch Randalierer beschädigt worden. Das teilt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, mit. Demnach sei eine Aufzugtür bereits im November 2020 dermaßen zerstört worden, dass diese komplett erneuert werden musste.

„Da es sich hier um eine Spezialanfertigung handelt, nahm die Instandsetzung einige Zeit in Anspruch. In den Türen sind Sensoren eingebaut, die verhindern sollen, dass sich beim Schließen Personen einklemmen“, so Reimann. Wie sie weiter mitteilt, wurden die Aufzugtüren Ende Januar erneut beschädigt, sodass der Aufzug weiter defekt bleibt. Wartung und Reparatur wird von der DB Services GmbH ausgeführt. Nach Information der Firma verschiebt sich die Reparatur auf die letzte Februarwoche.

Von OZ