Augen auf, Schnuppenschwarm über Vorpommern! 

So langsam wird es Zeit, sich ein paar kleinere oder größere Wünsche zurechtzulegen. Schließlich startet am Wochenende die Zeit der Perseiden und wer möchte beim Anblick einer Sternschnuppe schon gerne ohne Wunsch dastehen oder sich nicht entscheiden können? Genaugenommen sind die Perseiden Trümmerteile des Kometen Swift/Tuttle, die in der Atmosphäre verglühen – aber „Sternschnuppen“ klingt natürlich viel schöner. Wie die Vereinigung der Sternfreunde mitteilt, rechnen Astronomen bei maximaler Intensität mit bis zu 100 Meteoren pro Stunde.

Maximum in der Nacht auf den 12. August

In der Nacht vom 11. auf den 12. August geht der Mond kurz nach Mitternacht auf, so dass die späten Abendstunden nicht vom Mondlicht aufgehellt werden. Dann lohnt es sich, nach den Perseiden Ausschau zu halten. Man blickt dazu in Richtung Osten, dort geht das Sternbild Perseus auf, nach dem diese Sternschnuppen benannt wurden. Besonders gut eignen sich lichtarme Beobachtungspunkte, die sogenannten Sternparks. Viel Glück beim Beobachten! Und wehe, jemand sagt: „Ich hol Dir keine Sterne vom Himmel, die liegen doch nur zuhause rum!“

Von Anne Ziebarth