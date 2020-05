Aus Freundschaft: Unternehmerverband Vorpommern erhält 15 000 Masken aus Vietnam

Greifswald

Freude beim Unternehmerverband Vorpommern: Aus der vietnamesischen Region Ha Tīnh wurden nach Vorpommern-Greifswald 15 000 Mund-Nase-Schutzmasken zum Schutz gegen die Corona-Pandemie geliefert. Die Lieferung stellt ein Freundschaftsgeschenk der dortigen Unternehmer dar.

„Freunde halten zusammen, auch in schwierigen Zeiten. Das war so, ist so und wird so bleiben“, sagen unisono der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens, und Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU). Beide bedankten sich für die Lieferung bei den vietnamesischen Freunden und Partnern.

Anzeige

Stefan Rudolph, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Quelle: Ove Arscholl

Weitere OZ+ Artikel

Masken werden bedarfsgerecht verteilt

Die beiden Regionen Ha Tinh und Vorpommern-Greifswald arbeiten trotz der großen geografischen Trennung seit vielen Jahren eng und freundschaftlich zusammen. Mit der Eröffnung des Kontaktbüros von Mecklenburg-Vorpommern in Hanoi durch das Wirtschaftsministerium unseres Landes und die damit verbundene finanzielle Unterstützung durch den Unternehmerverband Vorpommern im vergangenen Jahr wurde jungen Vietnamesen eine große berufliche Perspektive gegeben.

Sie erhielten nicht nur die Möglichkeit, Deutsch zu lernen, sondern konnten auch eine berufliche Ausbildung in MV in Angriff nehmen und hier arbeiten. Auch wenn sich dieser laufende Prozess durch die gegenwärtige Coronakrise verzögert, wird der Zusammenhalt weiter von beiden Seiten gepflegt.

Über die Geschäftsstellen des Unternehmerverbandes Vorpommern in Greifswald und Torgelow werden die Masken an Unternehmen und Einrichtungen in der Region bedarfsgerecht verteilt.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz