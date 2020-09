Bereits Mitte September wurde die Hafenstraße in Greifswald voll gesperrt, weil herabstürzende Bauteile des ehemaligen Getreidespeichers an der Ecke zur Marienstraße die Sicherheit gefährden. Die Sperrung bleibt vorerst bestehen. Für Fußgänger soll Ende der Woche eine Tunnellösung geschaffen werden.

Aus Sicherheitsgründen: Hafenstraße in Greifswald bleibt gesperrt

