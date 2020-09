Murchin

Vorpommern kann einmal mehr zu einem Pionier für Wirtschaftswachstum werden: Vor den Toren Anklams, auf dem Gelände des früheren Schlachthofes in Murchin, wurde am Dienstagnachmittag im Beisein von Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) das Bioökonomiezentrum Anklam eröffnet. Ziel ist es, mit der Ansiedlung verschiedenster Firmen nachwachsende Rohstoffe als Basis für Nahrungsmittel, Energie und Industrieprodukte intensiver zu nutzen. Das Gelände mit seinen über 13 000 Quadratmetern umbauter Fläche bietet dafür die erforderlichen Möglichkeiten.

Mit Pharmawirkstoffen fing alles an

Das Bioökonomiezentrum geht auf die private Initiative von Prof. Dagmar Braun aus Greifswald zurück. Die Braun Gruppe erwarb vor vier Jahren die ziemlich trostlos aussehende Immobilie von der Vion, die dort zuvor den Schlachtbetrieb eingestellt hatte. Die vorhandene Technik war zu großen Teilen verschwunden, sogar Kabelstränge und Gullideckel aus Eisen hatte man mitgehen lassen, erinnert sich Dagmar Braun.

„Wir wollten hier ursprünglich ausschließlich die Produktion von Pharmawirkstoffen etablieren – aber dies Konzept hat sich zunehmend weiterentwickelt. Nun ist etwas Größeres daraus entstanden – ein Bioökonomiezentrum, in dem hoffentlich in den nächsten Jahren noch viel Spannendes passieren wird“, so Braun.

Hochmodernes Labor als zentraler Bereich

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph und Investorin Dagmar Braun hoffen auf zahlreiche Ansiedlungen. Quelle: Simone Mattey

Zentraler Bereich ist ein in den zurückliegenden 18 Monaten geschaffenes Labor für die Pharma- und Lebensmittel-Analytik, das seit Mitte Juni dieses Jahres die offizielle Betriebserlaubnis nach Arzneimittelgesetz hat. Dieses bietet Analytik für die Bereiche Pharma, Lebensmittelherstellung und technische Öle an. Auch die Trinkwasseruntersuchung beispielsweise für Zweckverbände oder Pflegeeinrichtungen kann übernommen werden. „Das hier angesiedelte Labor stellt das Herz des Bioökonomiezentrums Anklam dar, von dessen Qualität die anderen Firmen profitieren werden“, lobte auch Stefan Rudolph während des Eröffnung.

Um dieses Labor herum siedeln sich nach Brauns Worten gerade Firmen an – mit der Firma Grinol, die aus den Rückständen von Biogasanlagen Heizöl herstellt, ist eine sogar schon eingezogen. Die Ergebnisse der Firma sollen auch gleich direkt vor Ort für die künftige Heizung des Bioökonomiezentrums genutzt werden. Weitere Firmen, die am Standort Murchin schon aktiv arbeiten, sind z.B. Herbrand. Dort wird ein Landesförderprojekt umgesetzt, indem aus Schlachtabfällen (Galle) pharmazeutische Wirkstoffe gewonnen werden. Die Firma Biosanica ist mit einem Bundesforschungsprojekt dabei: Apfelkerngehäuse werden zu Proteinen.

Das Günstige am Standort: Es gibt lange Mietverträge für kleines Geld. Denn die Food & Pharma Service Anklam GmbH (FPS) als Betreiber des Bioökonomiezentrums bietet die Räume als entkernten Rohbau an. Die erforderlichen Medien werden entsprechend dem jeweiligen Bedarf dann für das Mietobjekt geschaffen.

Neun Mieter bereits da

Ulrich Wirtz (r.) und Prof. Andreas Hornung von der Grinol GmbH vor ihrer Versuchsapparatur. Das Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, aus dem Abfall von Biogasanlagen technische Öle zum Heizen herzustellen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Derzeit hat das Bioökonomiezentrum neun Mieter. Dabei handelt es sich unter anderem um die NOC Pharma GmbH (Großhandel von Arznei- und Betäubungsmitteln), die Greifenfleisch GmbH, die Anklamer Fleisch- und Wurstwaren GmbH und die Biosanica GmbH sowie die Anquor Pharmaceuticals UG. Auch eine Akademie, in der Schulungen und Regionalkonferenzen stattfinden können, gehört zum Zentrum. „Ziel muss es vor allem sein, im Bereich der Bioökonomie mit wettbewerbsfähigen Produkten und Verfahren Umsätze zu generieren sowie zukunftsorientierte Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen“, so Rudolph. Das Land will den Bereich Bioökonomie in der kommenden Förderperiode ab dem Jahr 2021 intensiver unterstützen.

Prof. Beatrice Großjohann von der Firma Herbrand, Anklams Bürgermeister Michael Galander, Investorin Dagmar Braun, Vizelandrat Jörg Hasselmann und Sven Rüger als Biocon Valley Vorsitzender nahmen die Eröffnung vor. Quelle: Simone Mattey

Das Bioökonomiezentrum Anklam versteht sich als Ergänzung des Center for Life-Science, das gerade in Greifswald entsteht. „Hier in Murchin siedeln sich Firmen an, deren Produkte oder Geschäftsmodelle nicht in dieses neue Centrum passen oder die aus dem Start-up-Bereich herausgewachsen sind und mehr zusätzliche Fläche benötigen – wie die Firmen Micromun oder auch die Firma Enzymicals.

Von Cornelia Meerkatz